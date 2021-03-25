أسترازينيكا لكبار السن فقط في السويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السويد قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا على كبار السن فقط، في الوقت الراهن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التساؤلات بشأن ما إذا كان اللقاح آمناً أم لا.



وقال كبير علماء الفيروسات في وكالة الصحة العامة في السويد، أنديرس تيجنيل، الخميس، إن لقاح أسترازينيكا فعال جدا، لكنه أردف بالقول إن كبار السن الذين تلقوا اللقاح بالفعل كانوا أقل عرضة للإصابة بأي أعراض جانبية حتى الآن، "ولهذا السبب نوصي بإعطاء اللقاح لمن هم في الخامسة والستين، أو أكثر".

ولن يتم استخدام أسترازينيكا في تطعيم من هم أقل سنا في الوقت الحالي حتى تتبدد التساؤلات بشأن ما إذا كان للقاح دور في الإصابة بجلطات دموية قاتلة لدى بعض من جرى تطعيمهم به بالفعل.