مأساة "الجنينة".. نيابة السودان تحيل 33 بلاغا لمحكمة مختصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحالت لجنة تحقيق تابعة للنيابة العامة في السودان 33 بلاغا لمحكمة مختصة بينها 18 بتهمة القتل العمد، في أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور.

وتعود تفاصيل الوقائع إلى نشوب أعمال عنف بمعسكر "كريندنق" بمدينة الجنينة، في ديسمبر/ كانون أول 2019، ما أدى لمقتل مواطنين وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وقالت النيابة العامة بالسودان، في بيان صدر الخميس، وتلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إنها حولت 33 بلاغا بشأن الأحداث إلى المحكمة المختصة، بينها 18 بتهمة القتل العمد، و15 بتهمة النهب والسرقة و"الإتلاف الجنائي".

وعقب الأحداث، أصدر النائب العام في السودان تاج السر علي الحبر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس نيابة عامة بخاري إبراهيم، وعضوية ممثلين لوزارة العدل والأجهزة الأمنية والشرطية.

وقبل أكثر من أسبوع، توجه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة السودانية إلى مدينة الجنينة لمتابعة نتائج التحقيقات.



وأصدرت السلطات السودانية بيانا جاء فيه، أن وفدا برئاسة مبارك محمود رئيس النيابة العامة للشؤون المالية والإدارية، يتوجه للوقوف على الأوضاع الجنائية، إلى جانب متابعة عمل لجان التحقيق المشكلة من قبل النائب العام بعد الأحداث التي شهدتها المدينة.

وفي تصريحات سابقة، تعهد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، بالعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة التي تعيشها مدينة الجنينة.

وخلال مخاطبته المعتصمين في الجنينة، اعتبر فكي أن اعتصامهم يعكس الصورة الحضارية والإرث العظيم لثورة ديسمبر المجيدة، مشيداً بسلمية هذا الحراك ومطالبه المشروعة.