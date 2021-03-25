شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العلاجات المضادة للالتهابات فعالة ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، أنه يمكن الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن من خلال العلاجات المضادة للالتهابات.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يمكن أن يؤدي الالتهاب في جسم الإنسان إلى تعريضه لخطر الإصابة بأمراض القلب ، ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وحتى النوبات القلبية ، ويمكن أن يؤدي استهلاك السكر المفرط في شكل مشروبات غازية إلى حدوث التهاب.



امراض القلب

وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا ، فقد وجد أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن يمكن الوقاية منه من خلال العلاجات المضادة للالتهابات، ونُشرت الدراسة في مجلةNature ، وتركز الدراسة على مشاكل القلب والأوعية الدموية التي يسببها التقدم في العمر، مع التركيز بشكل خاص على تكون الدم النسيلي وهي ظاهرة مرتبطة بالعمر.

ما هو العلاج المضاد للالتهابات؟

يمكن تعريف العلاج المضاد للالتهابات بأنه نوع من العلاج يهدف إلى علاج الالتهاب في جسم الإنسان، ويمكن أن يكون مساهما محتملا فى علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والربو والسرطان والتهاب المفاصل.