شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات القهوة على الذاكرة.. هل تساهم فى تعزيز قدرات التذكر والحفظ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثير من الناس أن القهوة مشروب ضار، لكن الحقيقة أن الإفراط في تناول القهوة فقط هو الذي قد يضرك ويفسد مزاجك، ويؤدي إلى القلق والأرق، ويسبب على المدى الطويل عدم انتظام ضربات القلب، لكن هناك فوائد لهذا المشروب المميز الذي يحتوي على الكافيين، وكشفت أحدث الدراسات أن شرب فنجانين من القهوة يومياً يعزز من قوة ذاكرتك، مما يساعدك على تذكر الأشياء على المدى الطويل، وفي هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تساعدك القهوة على تذكر الأشياء والتعلم.



فوائد القهوة

كيف يمكن أن تساعدك القهوة على تذكر الأشياء؟

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" وجد العلماء أن القهوة يمكنها إصلاح خيوط الحمض النووي المكسورة في الدماغ (حمض الديوكسي ريبونوكلييك) التي يمكن أن تساعدك على حفظ الأشياء بسهولة تامة.

وأوضح لي-هيوي تساي، أستاذ علم الأعصاب في بيكوير ومدير معهد بيكوير للتعلم والذاكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي، أنه في كل مرة نتعلم فيها شيئًا جديدًا، تكسر خلايا دماغنا حمضها النووي، مما يتسبب في تلف يجب على الخلايا العصبية إصلاحه على الفور.

تكمن المشكلة مع تقدمنا ​​في العمر، فإن وتيرة إجراء هذه الإصلاحات تتباطأ، مما يتسبب في فقدان الذاكرة والأضرار المعرفية الأخرى مثل الخرف، ومع تقدم العمر، تتأثر كفاءة نظام إصلاح الحمض النووي، مما يؤدي إلى تراكم الضرر، ويزداد هذا الأمر سوءًا إذا كان الشخص يعاني من أي نوع من الأمراض الوراثية.



فوائد القهوة

وتكشف أحدث النتائج أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يحل هذه المشكلة لدى كبار السن عن طريق إصلاح الضرر بشكل أسرع.

وفي دراسة نُشرت في مجلة Molecular Nutrition and Food Research ، شارك العلماء المعلومات التي تفيد بأن شرب القهوة يمكن أن يساعد في تقليل عملية تكسر الحمض النووي ويمكنه إصلاح الضرر في غضون ساعتين.

وبالنسبة للدراسة أعطى فريق من جامعة كايزرسلاوترن في ألمانيا 200 مليلتر من القهوة لـ 13 من الذكور الأصحاء أربع مرات على مدار ثماني ساعات بعد ذلك، أخذوا عينات دم من جميع المشاركين للحكم على سلامة الحمض النووي الخاص بهم.

ولوحظ أن تكسر الحمض النووي انخفض في غضون ساعتين بعد تناول فنجان من القهوة في غضون ثماني ساعات ، انخفض المعدل بنسبة 30 % عن المستويات قبل التجربة.



فوائد القهوة

وأثبتت العديد من الدراسات التي أجريت سابقًا أن شرب القهوة قد يكون له بعض الفوائد الصحية، حيث لا تعزز القهوة قوتك العقلية فقط بل يمكنها أيضًا أن تساعد في محاربة مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض الكبد ، وسرطان الثدي.