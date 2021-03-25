أوركيديا تتوسع في القطاع الطبي العلاجي بمستحضرات التجميل العلاجية والمكملات الغذائية

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القاهرة - سامية سيد - بعد تحقيقها نجاحات باهرة فى صناعة قطرات العيون..

-12 منتجا جديدا عالى الجودة تضع اوركيديا في قلب الشركات المصنعة لمستحضرات التجميل العلاجية - اوركيديا تدخل عالم المكملات الغذائية بالأسكوزنك - الدكتور أسامة: نستهدف تقديم منتجات مصرية تنافس في الأسواق المحلية والخارجية

في خطوة جديدة من خطوات النجاح قررت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية إحدى القلاع المصرية في عالم صناعة الدواء والرائدة في مجال صناعة قطرات وأدوية أمراض العيون اقتحام عالم صناعة مستحضرات التجميل العلاجية، وطرح 12 منتجا جديدا بأعلى درجات الجودة وباستخدام إحدى التقنيات العالمية في الصناعة، وكذلك 30 منتجا جديدا من المكملات الغذائية والفيتامينات.

وتأتي خطوة إنتاج مستحضرات التجميل العلاجية لضمان تحقيق قدرات تنافسية عالية في السوق المصري والخارجي، وتشمل الدفعة الأولي من مستحضرات التجميل العلاجية مجموعة من المنتجات لتفتيح البشرة، وأخرى مرطبات للبشرة، كما تشمل أيضا منتجات لعلاج حب الشباب والعناية بالشعر كما شملت التوسعات إنتاج المكملات الغذائية.

وتشمل قائمة منتجات أوركيديا الجديدة التي ستغير عالم مستحضرات التجميل العلاجية مستحضر:

- ﻛﻼرﯾﻤﻮﻧﺪ ﺳﯿﺮم ﻟﺘﻔﺘﯿﺢ محيط اﻟﻌﯿﻦ: ﯾﻌﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﻘﻮام وﺳﺮﯾﻌﺔ الاﻣﺘﺼﺎص ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﯿﺢ اﻟﮭﺎﻻت اﻟﺴﻮداء. ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮطﯿﺐ وإﻋﺎدة ﻧﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮة وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻹﻧﺘﻔﺎﺧﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻌﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻀﺎرة.

- ﻛﻼرﯾﻤﻮﻧﺪ ﺳﯿﺮم اﻟﻠﯿﻞ ﻟﺘﻔﺘﯿﺢ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﺰود ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﯿﺢ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة، وﻟﻤﻌﺎﻧﮭﺎ واﺷﺮاﻗﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ظﮭﻮر اﻟﺒﻘﻊ اﻟﺪاﻛﻨﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ كما ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺮطﯿﺐ اﻟﺒﺸﺮة و ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻔﺎف.

- كلارﯾﻤﻮﻧﺪ ﻛﺮﯾﻢ ﻟﺘﻔﺘﯿﺢ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﺰود ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﯿﺢ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة وﻟﻤﻌﺎﻧﮭﺎ واﺷﺮاﻗﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ. كما ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة و ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺒﻘﻊ اﻟﺪاﻛﻨﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ كما أنه يتميز بعامل وقايه من أشعه الشمس.

-ﻛﻼرﯾﻤﻮﻧﺪ ﻏﺴﻮل ﻟﺘﻔﺘﯿﺢ ﻟﻮن اﻟﻮﺟﮫ ﯾﻌﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻮى اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﯿﺢ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎرﺗﮭﺎ. كما ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة وﻋﻼج اﻟﺒﻘﻊ اﻟﺪاﻛﻨﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاﻋﮭﺎ و يستخدم مرتان يومياً علي بشرة مبلله.

كما تشمل مستحضرات أوركيديا مجموعة للعناية بالشعر منها:

-ﻛﯿوت -ﺟﺎرد ﺿﺪ اﻟﻘﺸﺮة ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻮى اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻓﺮوة اﻟﺮأس، ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺸﺮة ﺑﻤﺤﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ. ﺗﻨﻈﻒ ﻓﺮوة اﻟﺮأس وﺗﺰﯾﻞ اﻟﻘﺸﺮة ليعيد اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻟﻰ ﻓﺮوة اﻟﺮأس وﯾﺘﺮك اﻟﺸﻌﺮ ﻧﺎﻋﻤًﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ. ﯾﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌر ﻟﻤﻌﺎﻧﺎً و ﻛﺜﺎﻓﺔ.

-اﻧﺘﺠﺮادو ﺷﺎﻣﺒﻮ ﺿﺪ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺆﻗﺖ او اﻟﻤﺒﻜﺮ. ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬى ﯾﺴﺒﺒﮫ اﻹﺟﮭﺎد أو اﻟﺘﻌﺐ أو اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم أو ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻔﺮوة اﻟﺮأس اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ. ﺻﻨﻌﺖ ھﺬه اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﻘﻮﯾﺘﮫ و زﯾﺎدة ﻛﺜﺎﻓﺘﮫ و ﻟﻤﻌﺎﻧﮫ.

-اﻧﺘﺠﺮادو ﻛﺮﯾﻢ ﺿﺪ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﯾﻌﺪ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺟﺪﯾﺪة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ، و ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎده رطﻮﺑﺘﮫ، ﻟﻤﻌﺎﻧﮫ، ﺣﯿﻮﯾﺘﮫ، و ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻌﺪه و ﺗﻘﺼﻔﮫ. ﯾﺤﻔﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺟﻔﺎف اﻟﺸﻌﺮ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺸﻌﺮ.



الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا

-اﻧﺘﺠﺮادو ﻟﻮﺳﯿﻮن ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﯾﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮ وﻓﺮوة اﻟﺮأس ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻧﻤﻮه وﺣﯿﻮﯾﺘﮫ و ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ. ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوة اﻟﺮأس وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﺤﻲ وإﻋﻄﺎء اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻮازن. إﻧﮫ ﻣﺼﻤﻢ ﺧﺼﯿﺼًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ذوي اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻀﻌﯿﻒ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ.

كما تتمير مجموعة مستحضرات أوركيديا بوجود كريم روزاﻟﯿﻨﺪا أورو ﻛﺮﯾﻢ ﻣﺮطﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮة ﻏﯿﺮ دھﻨﻲ ﺧﻔﯿﻒ وﺳﺮﯾﻊ اﻹﻣﺘﺼﺎص ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام اﻟﯿﻮﻣﻲ. ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮطﯿﺐ اﻟﺒﺸﺮة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻔﺎف طﻮال اﻟﯿﻮم. ﯾﻠﻄﻒ وﯾﮭﺪئ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺠﺎﻓﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.



شركة أوركيديا

ولأن مشكلة حب الشباب أحد أصعب المشكلات التي تواجه البشرة كان لابد من طرح منتج متميز لعلاج البشرة المعرضة لحب الشباب فأختارت أوركيديا مستحضر ﺳﯿﻨﺴﺎﺟﻮى ﻛﺮﯾﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﺸﺮة اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﺤﺐً اﻟﺸﺒﺎب و ﯾﻌﺪ ﺗﺮﻛﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻤﻮاد ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮة، و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺪھﻨﯿﺔ. ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إﻓﺮاز اﻟﺪھﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮة ﻏﯿﺮ ﻻﻣﻌﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻤﯿﺖ وﺗﺼﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎم اﻟﻮاﺳﻌﺔ.

وتكتمل المجموعة بمنظف البشرة ﺳﯿﻨﺴﺎﺟﻮى و ھﻮ ﻣﻨﻈﻒ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎدل اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ و ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮن. ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻤﯿﻜﺮوﺑﺎت ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة اﻟدهنيه . ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ و ﻟﻄﻒ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮة . كما ﯾﻌﻤﻞ على اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ إﻓﺮاز اﻟﻤﻮاد اﻟﺪھﻨﯿﺔ و ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮطﻮﺑﺘﮭا.

ويأتي ضمن التوسيع في خطوط الإنتاج المكملات الغذائية والفيتامينات التى تضم بشكل مبدأي حوالي ثلاثون دواءً خرج أولهم أسكوزنك Ascozinc الذي يعتبر تركيبة مميزة من الفيتامين 600 C مج والزنك 20 مج لتقوية الجهاز المناعي ومكافحه العدوي ومختلف الفيروسات. كما قامت الشركة بإطلاق خط الإنتاج الخاص بالمراهم باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأكد الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية أن إقتحام أوركيديا عالم صناعات مستحضرات التجميل العلاجية والمكملات الغذائية و تقوية المناعة يأتي بعد نجاحات باهرة على المستوى الطبى والاقتصادى فى مجال تصنيع قطرات العيون حيث تمتلك أوركيديا أكبر مصنع للصناعات الدوائية لقطرات العيون في الشرق الأوسط، وتضم قائمة منتجاتها أكثر من 50 عقارا للعيون بطاقة إنتاجية 45 مليون عبوة سنويا من خلال 4 خطوط إنتاج، و6 مستلزمات طبية مطابقة للمواصفات الأوروبية. كما تحتل الشركة المركز الأول من حيث عدد الوحدات مبيعا بين الشركات المصرية والأجنبية المُصنعة لقطرات العيون في مصر.

وأضاف عباس أن شركة أوركيديا تعمل بوعي كامل أنها إحدي الشركات الوطنية في صناعة الدواء وعليها ان تضع مصلحة المواطن والمريض المصري نصب أعيونها وأن تقدم له المستخضرات بأعلي جودة وتوفر له التنوع المطلوب للتعامل مع كافه الأمراض التي قد يتعرض لها بأسعار مناسبة حتي تسهم في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وتخفف من علي كاهل الدولة أستهلاك العملة الصعبة في شراء الأدوية المستوردة بل تكون مصدراً اساسياً في توفير العملات الأجنبية من خلال العمل علي إستراتيجية كبري للتوسع في التصدير بعد التجاح في الحصول علي أعلي شهادات الجودة المعتمدة دولياً وأمتلاك أحدي التقنيات في صناعة الدواء التي تملك القدرة علي المنافسة مع أرقي وأعرق شركات الدواء في العالم.

يذكر أن منتجات أوركيديا تتوافر خارج الحدود المصرية في 32 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بصادرات تتخطى ال 100 مليون جنيه مصري وتعد أول شركة متخصصة في قطرات العيون بالشرق الأوسط وأفريقيا تعمل بتقنية( Blow- fill seal (BFS، وهي تكنولوجيا ألمانية لتعبئة وتصنيع القطرات دون تدخل بشري، وبعبوات تسمح بمرور الجرعة المطلوبة للمريض بدقة ثم أحدثت ضجة داخل سوق الدواء المصري حين أزاحت الستار عن أول خط إنتاج على ارض مصر لتصنيع قطرات العين أحادية الجرعة الخالية من الماده الحافظة لضمان نتائج أفضل للمرضى . كما تمتلك أوركيديا محطة كاملة لتنقية وتعقيم المياه التي تستخدم في المعامل لتصنيع القطرات، والمصنفة رقم 1 عالميا في صناعة المياه المقطرة.كما تمتلك الشركة وحدة كاملة للبحث والتطوير لاختبار الدواء والتأكد من فعاليته وأمانه على المريض حتى آخر يوم من فترة صلاحيته.

وحصلت اوركيديا على عدد من شهادات تأكيد الجودة، منها ISO 14001 – 2015، و ISO 13485 – 2012، و ISO 9001 – 2015، و OHSAS 1801 – 2007، و CE mark.



منتجات أوركيديا

كما تعد أوركيديا إحدى الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية إيماناً منها بضرورة تنمية المجتمع المصري وخدمة المواطن كأحد المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية الشركة.

فأطلقت في عام 2018 مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمي ومازال العمل مستمر بالمبادرة حتي اليوم وصلت لأكثرمن 17 محافظة ونظمت أكثر من 250 قافلة طبية قامت بالكشف علي حوالي 220 ألف مواطن ونفذت أكثر من 25 ألف تدخل جراحي وحوالي 50 ألف نظارة وأكثر من 100 ألف مواطن تم صرف علاج وقطرات مجانية.

كما شاركت أوركيديا في تطوير العمل داخل العدد من المستشفيات الحكومية والجامعية من خلال إمداد أقسام الرمد بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة إجمالية تخطت 10 مليون جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتفاعلاً مع جائحة كورونا وحرصاً علي صحة أطباء الرمد تم توزيع ما يقرب من 7000 واقي لجهاز كشف أمراض العيون (Slit Lamp) على الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية للكشف على المرضى بطريقه آمنة، ولم يقتصر الأمر على مصر فقط بل امتدت يد الدعم من شركة أوركيديا إلى بعض الدول العربية الشقيقة التي تعمل بها مثل الأردن، إضافة إلى 12 دولة أخرى من دول غرب أفريقيا. كما تم توزيع 3000 حقيبة مستلزمات وقائية "كحول وواقي للوجه" على أطباء الرمد بمصر والدول العربية المتواجد بها الشركة كالسودان والأردن. جاء ذلك في إطار إيمان الشركة بدورها التنموي في دعم كافة الدول العاملة فيها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.