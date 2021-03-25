الشعور بالوحدة خلال منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 مساءً - كشفت دراسة جديدة أن كونك وحيداً باستمرار خلال منتصف العمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

درس الباحثون كبار السن في الولايات المتحدة لفهم ما إذا كانوا يشعرون بالوحدة المستمرة بين سن 45 و 64.

كشف تحليلهم أن أولئك الذين شعروا بالوحدة في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف أو مرض الزهايمر.

ومع ذلك ، يبدو أن الأشخاص الذين تعافوا من الشعور بالوحدة هم أقل عرضة للمعاناة من الخرف من أولئك الذين لم يكونوا وحيدين أبداً.

في حين أن سبب النتائج لا يزال غير واضحاً ، يأمل الباحثون أن تساعد أبحاثهم على تكييف التدخلات لمنع الشعور بالوحدة.

لا يتم تصنيف الشعور بالوحدة حالياً كمرض سريري ، ومع ذلك فقد أظهرت الأبحاث أنه مرتبط بمجموعة من النتائج الصحية السلبية ، بما في ذلك مشاكل النوم والاكتئاب وحتى السكتة الدماغية.

في الدراسة ، شرع باحثون من جامعة بوسطن في فهم ما إذا كانت الوحدة يمكن أن تؤثر أيضاً على خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية ، بما في ذلك الخرف ومرض الزهايمر.

وقد قام الفريق بفحص البيانات من البالغين “الطبيعيين” إدراكياً من دراسة فرامنغهام للقلب ، التي تقوم باستقطاب المشاركين منذ عام 1948.

على وجه التحديد، حقق الفريق فيما إذا كانت الوحدة المستمرة تنبأ بقوة عن التطور المستقبلي للخرف ومرض الزهايمر من الوحدة العابرة.

كما تم أخذ عدة عوامل أخرى في الاعتبار ، بما في ذلك العمر والجنس والتعليم والشبكة الاجتماعية والعيش بمفردك والصحة البدنية والمخاطر الوراثية.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا وحيدين باستمرار كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف أو مرض الزهايمر بعد 18 عاماً.

ومع ذلك، كان الأشخاص الذين كانوا وحيدين فقط لفترة قصيرة من الزمن في الواقع أقل عرضة لتطوير أي من الحالتين.

أوضحت الدكتورة ويندي تشيو ، أستاذة الطب النفسي والصيدلة في جامعة بوسطن، والمؤلفة المقابلة للدراسة: “في حين أن الشعور بالوحدة المستمرة يشكل تهديداً لصحة الدماغ، فإن المرونة النفسية بعد تجارب الحياة السلبية قد تفسر سبب حماية الوحدة العابرة في سياق ظهور الخرف.”

يأمل الباحثون أن تثير النتائج الأمل للأشخاص الذين قد يعانون من الوحدة وسط جائحة كوفيد-19، لكنهم يعتقدون أنه يمكنهم التغلب على هذا الشعور عندما يتم تخفيف الإغلاق.

في حين أن سبب النتائج لا يزال غير واضحاً ، إلا أنها تثير مخاوف بشأن ملايين البريطانيين الذين يعترفون بالوحدة.

في 2018 ، وجد تقرير صادر عن Age UK أن عدد الذين يتخطون الخمسين من العمر والذين يعانون من الشعور بالوحدة من المقرر أن يصل عددهم إلى مليوني شخص بحلول 2025/6.

هذا يقارن بنحو 1.4 مليون في 2016/7 – بزيادة 49 في المائة في 10 سنوات.

وتقول مديرة جمعية Age Uk الخيرية ، كارولين أبراهامز: “إن سكاننا يشيخون بسرعة كبيرة ، ولذا فإننا نتجه نحو الحصول على مليوني شخص ا يبلغون من العمر أكثر من 50 عاماً في أقل من عقد من الزمان ، مع عواقب وخيمة على صحتهم البدنية والعقلية ، ما لم نتخذ إجراء الآن.”