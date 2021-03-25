المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المنزلية قد تتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 مساءً - التلوث ليس مجرد تهديد للبيئة، بل يهدد أيضاً الأجزاء الأكثر خصوصية للرجل.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تحذر عالمة الأوبئة البيئية الدكتورة شانا سوان من أن المواد الكيميائية الصناعية الموجودة في العشرات من المنتجات المنزلية تؤدي إلى أعضاء ذكرية أصغرحجماً ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.

إنّ المواد الكيميائية مثل الفثالات ، الموجودة في كل شيء من الألعاب إلى المستحضرات الصيدلانية ، “تعطل توازننا الهرموني ، مما يسبب درجات مختلفة من الفوضى الإنجابية” ، تكتب سوان في كتابها الجديد ، Count Down.

كما تم تحديد التلوث على أنه خطر على النساء ، حيث أن انتشار “المواد الكيميائية ” في الحياة الحديثة يؤدي إلى انخفاض نسبة الدهون وانخفاض الخصوبة بين الإناث.

قضىت سوان ،وهي أستاذة الطب البيئي والصحة العامة في كلية ماونت سيناي للطب في نيويورك ، ما يقرب من ربع قرن في دراسة تأثير التلوث على صحة الإنسان ، وخاصة نظام الغدد الصماء.

في كتابها الجديد الذي يحمل عنوان “العد التنازلي”: كيف يهدد عالمنا الحديث عدد الحيوانات المنوية ، ويغير النمو التناسلي للذكور والإناث ، ويعرض مستقبل الجنس البشري للخطر، تغوص سوان في الروابط بين المواد الكيميائية الصناعية الشائعة وانخفاض الخصوبة ، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ، وضعف الانتصاب ، والعيوب الخلقية التناسلية ، وأيضاً الأعضاء التناسلية الصغيرة.

وكتبت سوان: “إن المواد الكيميائية في بيئتنا وممارسات نمط الحياة غير الصحية في عالمنا الحديث تعطل توازننا الهرموني ، مما يسبب درجات مختلفة من الفوضى الإنجابية”.

وتشير إلى العديد من الملوثات بما في ذلك BPA والبارابين والأترازين ، مع التركيز بشكل خاص على الفثالات ، والذي يستخدم لإعطاء المنتجات المزيد من المرونة والشفافية والمتانة.

وقد تم العثور عليها في مستحضرات التجميل والمنظفات وألعاب الأطفال وأرضيات الفينيل ومجموعة من المنتجات الأخرى.

ولكن تقول سوان ، أنّ الفثالات بفسد نظام الغدد الصماء البشري.

في البداية ، بحث بحثها في تأثيره على الفئران ، لكنها وجدت منذ ذلك الحين أدلة على أن المواد الكيميائية يمكن أن تنتقل من الأم إلى الطفل في الرحم.

ثم يكبر هذا الطفل ويتعرض للمواد الكيميائية في حياته الخاصة.

“إنه نموذج ذو ضربتين” ، تقول سوان لـ Intercept. “أو ، للأجيال اللاحقة ،فسيصبح نموذجاً ذو ثلاث أو أربع ضربات. “

حتى أن بحثها وجد أن التعرض للفثالات في نهاية الثلث الأول من الحمل أدى إلى أطفال ذكور ولدوا بمسافة شرجية جنسية أقصر (AGD) ، أو العجان، وهي في الأساس المسافة بين الأعضاء التناسلية والشرج.

وقد ربطت الأبحاث السابقة التعرض لبعض المواد الكيميائية، بما في ذلك المبيدات والفثالات إلى مشاكل في الخصيتين.

وجد علماء الأوبئة في فرنسا الذين درسوا الخصيتين ، وبالأخص عندما لا تنحدر إحدى الخصيتين أو كليهما ، بأنّ هذه الحالة تحدث بكثرة في المناطق التي كان فيها تعدين الفحم في السابق صناعة رئيسية.

كان الأولاد في تلك المناطق أكثر عرضة للإصابة بخصية واحدة غير معلقة وخمسة أضعاف احتمال إصابة الخصيتين.

إنّ مشكلة عدم انخفاض الخصيتين يمكنها تصحيح نفسها خلال السنة الأولى من العمر ، ولكن إذا لم يحدث ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الخصوبة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

من الصعب تجنب هذه “المواد الكيميائية ” لأنها عملياً في كل مكان، من معجون الأسنان إلى الأغذية المعلبة، ونادراً ما يتم التصريح عنها على المنتوجات.

وهي تهدد الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء ، كما تقول سوان. وجدت دراسة قامت بتأليفها في 2017 أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في الغرب انخفض بنسبة 60 بالمئة تقريباً بين 1973 و 2011.

وكتبت في Count Down، في بعض أجزاء العالم ، تعتبر المرأة النموذجية في العشرينات أقل خصوبة مما كانت عليه جدتها في عمر ال35.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالتكاثر: فقد تم ربط الفثالات بانخفاض الدافع الجنسي لدى النساء أيضاً.

وقالت سوان لصحيفة Intercept: “وجدنا علاقة بين مستويات الفثالات لدى النساء ورضاهن الجنسي”. ووجد الباحثون في الصين أن العمال الذين لديهم مستويات أعلى من bisphenol A ، المعروف باسم BPA ، في دمائهم كانوا أكثر عرضة لمشاكل جنسية ، بما في ذلك انخفاض الرغبة.”

بالإضافة إلى أنظمتنا الإنجابية ، تم ربط هذه الملوثات أيضاً بالولادة المبكرة وانخفاض معدل الذكاء والسمنة وغيرها من النتائج الصحية السلبية.

تحذر سوان من أن الوضع نما ليصبح أزمة وجودية للجنس البشري.

وكتبت: “من بين خمسة معايير محتملة لما يجعل الأنواع مهددة بالانقراض ، يجب تلبية واحد فقط”. ‘أما الحالة الراهنة للبشر فهي تلتقي بثلاثة معايير على الأقل.”