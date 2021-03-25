شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعى أفضل طرق علاج اكتئاب مرضى الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة حديثة لجامعة تورنتو الكندية أن ممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعى مع الأصدقاء يمكن أن يعالج الاكتئاب لدى مرضى الخرف، وأوضحت الدراسة أنه يجب على الأطباء أن يصفوا التمارين والأنشطة الاجتماعية بدلاً من الأدوية لعلاج الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالخرف.



اكتئاب مرضى الخرف

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحص الباحثون العلاجات المختلفة التى أعطيت لأكثر من 28 ألف مريض بالخرف يعانون من الوحدة أو الاكتئاب، ووجدوا أن الأدوية مثل مضادات الاكتئاب لم تحسن الأعراض لكن التدخلات غير الدوائية، بما في ذلك التمارين والعلاج بالتدليك و الوصفات الاجتماعية لأنشطة مثل مجموعات الغناء أو فصول البستنة، كانت مفيدة.

وحثت الدراسة الأطباء والمرضى على الانتقال إلى أشكال أخرى من العلاج، وأكد الباحثون وجود ارتباط بين الأساليب غير الدوائية مع وجود انخفاض ملموس في أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالخرف وبدون تشخيص اضطراب اكتئابي كبير.

وأشارت دراسة جامعة تورنتو التى نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية إلى الأدلة المتزايدة على أن الوصفات الاجتماعية أكثر فعالية من الأدوية في علاج مجموعة من الحالات، حيث ثبت أن الوصفات الاجتماعية تساعد أولئك الذين يعانون من الاكتئاب وأمراض القلب والشعور بالوحدة.

الفارق بين مرض ألزهايمر والخرف

مرض ألزهايمر: يُعرف بأنه انتكاس فى خلايا المخ يتسبب في ضعف الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

الخرف هو انخفاض الوظيفة الإدراكية مع تقدم العمر.