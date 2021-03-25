شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 10 أغذية تحافظ على رطوبتك خلال أشهر الصيف الحارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:



يعتبر الحفاظ على رطوبة الجسم عنصراً بالغ الأهمية للاستمتاع بصحة جيدة على مدار العام ، ولكنه مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة وذلك لفقد الجسم كثير من الماء بسبب التعرق.

وبينما يوصي خبراء التغذية الصحية بتناول 8 أكواب كبيرة من الماء يوميًا ، فإن تحقيق ترطيب الجسم من خلال تناول الماء وحده غالبًا ما يكون صعبًا بالنسبة للعديد من الأفراد.

هنا نقدم إليك 10 مواد غذائية يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا خلال أشهر الصيف الحارة وفقاً لموقع «onlymyhealth»:

الحليب خالي الدسم

الحليب الخالي من الدسم غني بفيتامين أ والكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والبوتاسيوم مما يجعله مغذيًا للغاية، كما يحتوي على إلكتروليتات ومحتوى بروتيني يحل محل سوائل الجسم.

البطيخ

أحد الفواكه المفضلة في الصيف ويساعد أيضًا الشخص على البقاء رطبًا. يحتوي على 92٪ ماء وأيضًا ألياف إضافية تشمل فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم. كما أنه منخفض السعرات الحرارية مما يجعله خيارًا جيدًا لتناوله بكميات جيدة دون القلق كثيرًا. يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا.

الفراولة

تحتوي على نسبة عالية من الماء حوالي 91٪ وبالتالي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم. توفر الفراولة مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض بما في ذلك فيتامين ج وحمض الفوليك والمنغنيز. يمكن أن يقلل تناول الفراولة من الالتهابات ويقيك من أمراض القلب والسكري وأنواع مختلفة من السرطان.

الخوخ

من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في الترطيب. 90٪ من وزنه عبارة عن ماء ويوفر أيضًا المعادن مثل فيتامين أ وب وج والبوتاسيوم. كما أنه يحسن المشاكل المتعلقة بالجلد ويحتوي على حمض الكلوروجينيك المفيد لجسمك.

البرتقال

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في تعزيز مناعتك. يمكن أن يكون البوتاسيوم وفيتامين سي الموجودان في البرتقال مفيدان لصحة قلبك. يمنحك البرتقال الشعور بالامتلاء مما يساعد أيضًا على التحكم في نظامك الغذائي وتنظيمه.

الأناناس

بنسبة 87٪ من محتوى الماء ، الأناناس ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا مرطب للغاية. الأناناس غني بفيتامين سي ،كما يحتوي على نوعين مختلفين من الألياف ، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، والتي تساعد في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي وتساعد في إدارة الوزن، هذه الفاكهة غنية أيضًا بالمنجنيز ، مما يدعم صحة العظام.

الخيار

الخيار منعش للغاية ومليء بالمحتوى المائي. يحتوي على الكثير من الماء والعناصر الغذائية مثل فيتامين ك والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم. يعطي الخيار 8 سعرات حرارية فقط وهو أمر جيد للبقاء رطباً دون اكتساب سعرات إضافية.

الخس

ربما سمعت عن أهمية الخس في الحفاظ على الصحة. وبالمثل ، فإنه يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم. يحتوي الخس على نسبة 96٪ من الماء. يحتوي على حمض الفوليك وهو مهم للنساء الحوامل. يحتوي على فيتامينات A و K المهمة ، وكلاهما يساعد في الحفاظ على قوة العظام والمناعة.

الطماطم

تحتوي على نسبة 94٪ من الماء ولها العديد من الفوائد الصحية. حيث توفر كمية كبيرة من المعادن بما في ذلك الفيتامينات المعززة للمناعة أ و ج. فهي منخفضة السعرات الحرارية وبصرف النظر عن ترطيب الجسم ، الطماطم لديها مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض بما في ذلك الليكوبين الذي يساعد في علاج سرطان البروستاتا.

الزبادي العادي

يوصى بتناول الزبادي في نظامك الغذائي لأنه يعوض فقد الماء والعناصر الغذائية التي تساعد في زيادة طاقتك. يحتوي على فيتامينات ومعادن وفوسفور وبوتاسيوم وكلها تعتبر جيدة جدًا للصحة. يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن ولكن لا تتناول الزبادي المنكه لأنه يحتوي على سكر ونكهة مضافة.