التشيك تنفذ "مذبحة للبط" خشية انتشار إنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت إدارة الإطفاء في جمهورية التشيك عشرات الآلاف من طيور البط في محاولة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تمَّ، الخميس، إعدام 2800 طائر بمزرعة تقع في منطقة فابنو، بالقرب من باردويبيس.



ومنذ بداية الأسبوع، جرى إعدام 50 ألفا من البط في عدد من المزارع كإجراء احترازي.

ووفقاً لما ذكرته خدمة الطب البيطري، أثبتت التجارب المعملية وجود فيروس "إتش 5 إن 8"بين هذه الطيور.



وأشارت خدمة الطب البيطري إلى أن المزارع التجارية هي أول من تأثر بالمرض في البلاد هذا العام.

وتتوقع وزارة الزراعة التشيكية دفع ما يعادل 1.1 مليون يورو (1.29 مليون دولار) تعويضات لأصحاب المزارع المتضررة.