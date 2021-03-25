روسيا تسجل 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. وبدء إنتاج لقاح ثالث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، الخميس، بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيفاك" في مركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية.

وسجلت روسيا، الخميس، 9221 إصابة جديدة و393 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أن إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ارتفع إلى 4 ملايين و492 ألفاً و692 إصابة، منها 96612 حالة وفاة.

فيما تماثل 10881 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين أربعة ملايين و109 آلاف و281 شخصاً .