7 حيل للتخلص من التهاب الحلق بدون مضادات حيوية

بيروت - نادين محمد - يعتبر الشاي والعسل من العلاجات الطبيعية الشائعة التي ربما تكون على دراية بها. لكن هل تعلم أن هناك علاجات أخرى متعلقة بالطعام تساعد في علاج التهاب الحلق؟ إليك قائمة من الأطعمة يجب تناولها للتخلص من التهاب الحلق حتى تتمكني من تجربة بعضها بنفسك.

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1. المرق

تماماً مثل فنجان الشاي الساخن، يمكن أن يعمل وعاء ساخن من المرق معجزة في علاج التهاب الحلق، وسيقل انسداد أنفك بسبب البخار المتصاعد من المرق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المرق أساساً رائعاً للشوربة المضادة للبكتيريا.

2. الثوم

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يحتوي الثوم على مادة الأليسين. هذه المادة لها خصائص مضادة للالتهابات، وتقتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق. بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يساعدك الثوم أيضاً في التخلص من نزلات البرد.

3. عصائر

العصائر الباردة تفعل الكثير لحلقك ومع ذلك، من المهم حقاً الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن في نظامك؛ من أجل التحسن في أسرع وقت ممكن عندما تريد مكافحة التهاب الحلق خذ كمية كبيرة من الفاكهة المجمدة أو الطازجة، دقيق الشوفان، الزنجبيل الطازج، قليل الكركم، الماء أو الحليب النباتي، ومكعبات الثلج.



4. الشاي

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الشيء الرائع في الشاي أنه يمكنك مزج المواد المهدئة أو المضادة للالتهابات من خلاله. جرب على سبيل المثال الزنجبيل أو القرفة أو النعناع أو البابونج أو المريمية أو عرق السوس أو إكليل الجبل.

5. دقيق الشوفان

وعاء دافئ من دقيق الشوفان سهل الأكل وغني بمضادات الأكسدة والزنك والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، من السهل دمج دقيق الشوفان مع الكثير من الأشياء الصحية المختلفة. جرب بعض الموز المهروس على سبيل المثال للحصول على القليل من فيتامين سي. أضف القليل من العسل والقرفة وقليلاً من الزنجبيل إلى وعاء دقيق الشوفان، وهو صحي للغاية!

6. بهارات

يعمل الكركم والزنجبيل والقرفة معجزات لحلقك فإن هذه التوابل لها تأثير مهدئ ومضاد للالتهابات. لذا اذهب إلى السوبر ماركت وقم بتخزين هذه التوابل.

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7. العسل

يُعرف العسل بخصائصه المهدئة. لكن هذا ليس كل شيء! تحتوي هذه المادة المهدئة أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يمكنك بالطبع أيضاً أن تأكل ملعقة من العسل بهذه الطريقة و سوف تصنع المعجزات. طعام يساعد في علاج التهاب الحلق. إليك قائمة من الأطعمة يجب تناولها للتخلص من التهاب الحلق يقدمها موقع tips-and-tricks لك حتى تتمكن من تجربة بعضها بنفسك.

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