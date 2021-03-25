ليس ضروريا لكورونا فقط.. 7 أعراض غريبة لنقص الزنك في الجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الزنك أحد العناصر المعدنية الصغرى التي يحتاج جسم الإنسان إلى كميات ضئيلة منها، غالباً أقل من 100 مليجرام، ورغم ذلك فإن نقصها يسبب مشاكل صحية.

ونقص الزنك ليس دليلاً على عدم تناول كمية معينة من الطعام غالباً، لكنه يشير إلى تناول الأطعمة الخاطئة التي تمنع امتصاص هذا المعدن المهم جداً.

ويلعب هذه العنصر دوراً مهماُ في جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه أنه عامل مساعد للأنزيمات (ينشط 100 إنزيم مختلف) والعديد من التفاعلات الكيميائية، ويسهم في تصنيع الحمض النووي (المادة الوراثية للخلايا) وإصلاحه، كما يشارك في عمل هورمون الإنسولين لاستهلاك الكربوهيدرات.

غالبا تظهر آثار نقص عنصر الزنك المهم في 3 مجالات أساسية: الجلد، بطانة الأمعاء، والجهاز المناعي، لذا تحتوي أغلب بروتوكولات علاج نزلات البرد على هذا المعدن الذي يستخدم كإجراء وقائي.



أيضاً خلال جائحة كورونا المستجد، كان عنصر الزنك أحد أهم الفيتامينات التي ضمتها مختلف بروتوكولات العلاج من الفيروس التاجي؛ لأهميته في مساعدة الجسم خلال مقاومة العدو وتعافي الجسد.

علامات نقص الزنك





من المعروف أن نقص الزنك يتسبب في ظهور حب الشباب، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وقصور الغدد التناسلية، والتهاب المفاصل، وعرقلة النمو خاصة عند الأطفال، لكن هناك علامات أخرى غير متداولة.

وعادة يرجع نقص الزنك إلى عدم كفاية الحصول عليه أو سوء الامتصاص أو نتيجة الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان، ومن أشهر العلامات الغريبة لنقص هذا المعدن المفيد:

1. علامات تمدد أو تشقق الجلد.

2. ضعف الشعر والأظافر.

3. البقع البيضاء على الأظافر.

4. ارتفاع ضغط الدم.

5. الأطراف الباردة.

6. التقزم (قصر وصغر الحجم).

7. فقدان السمع في الشيخوخة.





أما الأعراض المعروفة لنقص الزنك فهي:

- فقدان الشهية.

- فقر دم (الأنيميا).

- بطء التئام الجروح.

- الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الإكزيما.

- الإسهال.

- يهدد بالولادة الصعبة أو المطولة.

أسباب نقص الزنك





يوصي الأطباء بتناول جرعة يومية من الزنك تقدر بـ3 ملج للمواليد أقل من 6 أشهر، و5 ملج حتى عمر سنة، و10 ملج حتى 10 سنوات، وبالمثل في حالات الحمل والرضاعة وقد تزيد الجرعة حسب العمر.

أما للبالغين فإن الجرعة الموصى بها يومياً تقدر بـ11 ملج للذكور، مقابل 8 ملج للأناث، مع ضرورة مراعاة ألا تزيد الكمية في كل الحالات على 40 ملليجرام يومياً.

من أهم أسباب نقص الزنك من الجسم الآتي:



- تناول الحبوب المصنعة.

- تناول الحبوب الكاملة (فيتات).

- طهي الطعام.

- تناول السكر المكرر.

- الضغط العصبي.

- تلف الكبد كما في حالات الكبد الدهني.

- التهاب القولون ومشكلة القاولون العصبي.

أفضل مصادر للزنك





يتم امتصاص الزنك من المصادر الحيوانية بشكل أفضل من المصادر النباتية، ومن أشهر الأغذية الغنية بهذا العنصر:

• المأكولات البحرية، خاصة المحار.

• الأعشاب البحرية.

• الأسماك.

• الكبد من مصدر حيواني.

• اللحوم والمنتجات الحيوانية.

• الخضار.

• المكسرات.



