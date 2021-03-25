شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: اكتشاف متغير جديد لكورونا بالهند يجمع بين سلالتين للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن رصد باحثين هنود نوعًا من متغير فيروس كورونا المتحور المزدوج والذي قد ينتشر بشكل أسهل ويجعل اللقاحات أقل فعالية، حيث أكد باحثون في ولاية ماهاراشترا الغربية أن البديل الجديد للفيروس عبارة عن مزيج من سلالتين مختلفتين من فيروس كورونا، وهو حدث نادر يحدث عندما يندمج فيروسان معًا داخل شخص مصاب.



سلاله جديده بالهند

وقال مسئولو الصحة الهنود إن طفرات المتغير تشير إلى خطر الهروب المناعي وزيادة العدوى، لكنهم أضافوا أن المتغير لم يتم اكتشافه بأعداد كبيرة بما يكفي ليكون وراء أحدث موجة من الإصابات في الهند.

ويحتوي المتغير الذي لم يتم تسميته بعد على طفرتين رئيسيتين ويُعتقد أنهما E484Q و L452R وكلاهما موجود في بروتين سبايك، والذي يستهدفه الجهاز المناعي لمحاربة فيروس كورونا.

ومع ذلك أكد علماء بريطانيون أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الفيروس المتحور ناتج عن اندماج سلالتين، وقال الدكتور سيمون كلارك، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة ريدينج الإنجليزية ، إنه من المرجح أن يكون متغيرًا آخر نتج بشكل عشوائي مع هاتين الطفرتين.

وتم رصد نسخة هجينة واحدة فقط من فيروس كورونا حتى الآن تم العثور عليها في الولايات المتحدة وكان مزيجًا بين نوع كينت وسلالة وجدت في كاليفورنيا.