صحة ورشاقة

الإمارات تقدم 127 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 127,047 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 7,730,375 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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