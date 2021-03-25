كورونا يمتزج داخل خلايا المصابين.. بحث يكشف سبب ظهور سلالات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة أن السلالات المختلفة من فيروس كورونا المستجد تختلط معاً داخل الخلايات البشرية المصابة.

ورصدت الدراسة البريطانية حدوث امتزاج بين سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد معاً في عملية تسمى بـ"إعادة التشكيل"، وذلك وفقاً لمجلة "نيتشر" العلمية.



وقالت المجلة، في تقرير نشرته الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إن عملية إعادة التشكيل هذه تحدث عندما تُصاب الخلية البشرية بسلالات فيروسية متعددة ومختلفة، حيث يتم اختلاط المادة الوراثية لهذه السلالات.

وأضافت المجلة أن الباحث البريطاني بِن جاكسون، من جامعة إدنبرة، وزملاؤه، قد اكتشفوا العديد من السلالات التي نشأت من خلال عملية إعادة التشكيل، وذلك أثناء قيامهم بتحليل بيانات التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وأشارت المجلة إلى أن عملية إعادة التشكيل تعد "شائعة" في فيروسات كورونا، قائلة إن جميع السلالات الموجودة في البلاد كانت نتاجاً لإعادة التشكيل بين السلالة سريعة الانتشار المسماة بـB.1.1.7 ، والتي تحتوي على 22 طفرة مختلفة، وقد باتت هي السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة منذ أواخر عام 2020، والسلالات الأخرى المنتشرة في البلاد.

وتابعت: "وجد الفريق دليلاً على أن 4 من السلالات الثمانية التي تم تحديدها قد انتشرت بين الأفراد، كما احتوت 6 من السلالات المُعاد تشكيلها على نسخة من الجين الشائك، الذي يقوم بتشفير البروتين المستخدم من قبل الفيروس لدخول الخلايا المضيفة، والذي يحمله المتغير B.1.1.7".

ولفتت المجلة إلى أن هذا الإصدار يحتوي على الطفرات التي قد تكمن وراء سرعة الانتشار المرتبطة بهذا المتغير، ومع ذلك، فإن الباحثين يؤكدون أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن عملية إعادة التشكيل هذه قد أدت إلى ظهور سلالات تحمل تغييرات مهمة، أو أن اكتشاف السلالات المُعاد تشكيلها ليس له آثار فورية على مسار الوباء.