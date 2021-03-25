912 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 912 حالة، و9 وفيات، وشفاء 1220 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 364 إصابة و921 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 155 ألفًا و323 شخصًا، بينهم 10 آلاف و8 حالات نشطة، ووفاة 2591 شخصًا.





وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة للفيروس.

وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بتوفير بلاده اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.