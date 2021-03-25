ما تأثير تكيس المبايض والفيتامين د على الاصابة بكوفيد 19

بيروت - نادين محمد - تشمل عوامل خطر للإصابة بـ COVID-19 العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

في الآونة الأخيرة، اقترحت بعض الأدلة والدراسات السريرية وجود ارتباط محتمل بين متلازمة تكيس المبايض وCOVID-19.

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تشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أو مرض تكيس المبايض (PCOD) يمكن أن يتعرضن لخطر الإصابة بعدوى COVID-19 مقارنة بالنساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

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متلازمة تكيس المبايض

وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لطب الغدد الصماء، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة 28 في المائة مقارنة بالنساء غير المصابات بهذه الحالة.

أظهر التحليل أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة بنسبة 51 في المائة للإصابة بـ COVID-19 بين النساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

لماذا يتعرض مرضى متلازمة تكيس المبايض لخطر الإصابة بـ COVID-19؟

أثر COVID-19 على حوالي 124 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مع تعافي 70.1 مليون حالة و2.72 مليون حالة وفاة.

أظهرت العديد من الدراسات أن حالات COVID-19 المؤكدة مختبرياً أكثر انتشاراً بين الذكور في العديد من البلدان مقارنة بالإناث بسبب خلل النظام المناعي.

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أما عن النساء ومتلازمة تكيس المبيض وهي اضطراب في الغدد الصماء فترتفع فيه مستويات الأندروجينات (هرمون الذكورة)، بدلاً من هرمون الأستروجين (الهرمون الأنثوي)، وهذا يؤدي إلى فرط الأندروجين واختلال وظيفة المبيض، مما يسبب العقم عند البعض دون التشخيص والعلاج المناسبين.

نظراً لأن هرمون الأندروجين يعتبر العامل الرئيسي لخطر الإصابة بعدوىCOVID-19 ، يمكن القول أن النساء يمكن أن يصبحن أكثر عرضة للمرض، مع الأخذ في الاعتبار أن العوامل الأخرى مثل السمنة لدى النساء يمكن أن تكون السبب أيضاً. عوامل أخرى.

1- مقاومة الأنسولين

ترتبط متلازمة تكيس المبايض باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مقاومة الأنسولين ومرض السكري ويساعد على إدارة مستويات الجلوكوز في الجسم، إلى جانب التحكم في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون.

تتطور مقاومة الأنسولين عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى عدم استخدام الجلوكوز في الدم للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الجلوكوز في الدم.

يبدأ الجلوكوز الزائد بالتدخل في الخلايا المناعية مما يؤدي إلى انخفاض وظائف المناعة.

يمكن لخلل في الجهاز المناعي بسبب مقاومة الأنسولين، والذي بدأ بسبب متلازمة تكيس المبايض، أن يوضح أخيراً سبب إصابة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بفيروس كورونا.

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2- السمنة

على الجانب الآخر أظهرت دراسة أنه بعد فترة وجيزة من ظهور فيروس كورونا، كانت نسبة مرضى السمنة مرتفعة بين الأشخاص الذين خضعوا، ووجد أن حوالي 38-88 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

يمكن أن تستنتج الروابط الوثيقة بين السمنة وPCOS وCOVID-19 أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 بسبب زيادة الوزن أو السمنة.

3. نقص فيتامين د

يرتبط نقص فيتامين (د) بعدوى متلازمة تكيس المبايض (PCOS) بعدة طرق.

أبرزها أن فيتامين د هو فيتامين أساسي قد يساعد في منع التهابات الجهاز التنفسي لـ COVID-19 من خلال خصائصه المعززة للمناعة وتقليل السيتوكينات الالتهابية التي تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

في حوالي 67-85 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، لوحظ نقص كبير في فيتامين د.

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هل يمكن لفيتامين د أن يحميك من فيروس كورونا؟

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين (د) في حدوث خلل في الجهاز المناعي وزيادة السيتوكينات الالتهابية وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة مثل مرض السكري ومقاومة الأنسولين والسمنة، وجميع مضاعفات متلازمة تكيس المبايض.

لذلك، يمكن القول إن نقص فيتامين د يمكن أن يكون مرتبطاً بمتلازمة تكيس المبايض وزيادة المضاعفات ومعدل الوفيات بسبب كوفيد 19 بنسبة 19.4.

في النهاية وفقاً للدراسات السابقة أنه يمكن أن تؤدي السمنة وزيادة الوزن إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وبالتالي تعزيز إنتاج الأندروجين، وقد يتسبب هذا في حدوث خلل في الجهاز المناعي والغدد الصماء، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 عند النساء ومتلازمة تكيس المبيض.

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