خسارة الوزن بدون حرمان في رمضان

بيروت - نادين محمد - مع قرب حلول شهر رمضان، وأمام مغريات الأطباق الدسمة والحلويات، من المهم أن تعتني بصحتك بوعي وتجنب البدء في عادات الأكل السيئة، ويمكن أن يكون تناول الأطعمة الصحيحة في هذا الوقت عاملًا رئيسيًا في فقدان الوزن وفقدان الدهون أثناء الصيام في رمضان.

تُقدم لك "الجميلة"، خطة وجبات تكميلية لخسارة الوزن لمدة 7 أيام ستساعدك على الوصول إلى أهدافك الصحية هذا الشهر بغية الحفاظ على وزنك ورشاقتك دون الشعور بالحرمان.

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اليوم الأول

الإفطار: حساء دافىء من شوربة الخضار وشريحتين من اللحم البقرى المشوى مع طبق صغير من السلاطة الخضراء.

السحور: كوب زبادى خالى الدسم وشريحة جبن أبيض لايت مع ثلاث ملاعق فول بالليمون وقطعة توست سن.

وجبة بينية: كوب عصير من قمر الدين بدون إضافة سكر

اليوم الثاني

الإفطار: حساء دافىء من شوربة البروكلى بالمشروم وثلاث ملاعق مكرونة مع أربع أصابع من كفتة داود باشا بصوص طماطم بدون زيت.

السحور: طبق سلاطة خضرا مع بيضة مسلوقة وقطعة توست سن.

وجبة بينية : كوب عصير عرقسوس.

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اليوم الثالث

الإفطار: طبق من حساء العدس بالخضراوات مع شريحتين من فيليه الدجاج بالريحان وطبق سلاطة خيار بالزبادي.

السحور: طبق سلاطة خضراء مع جبن شيدر لايت وقطعة توست رجيم.

وجبة بينية: شريحة صغيرة تزن حوالى 100 جرام من الكنافة.

اليوم الرابع

الإفطار: طبق من حساء لسن العصفور وثلاث أصابع كبيبة بالصنوبر مع أربع ملاعق خضار سوتيه.

السحور: ملعقتان من ثمرة البطاطس المسلوقة مع شرائح من الكابوتشا والخيار.

وجبة بينية: طبق صغير جيلو الفواكه بدون سكر.

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اليوم الخامس

الإفطار: حساء خرشوف مع الجزر مع شريحتين لحم ستيك مشوي وأربع ملاعق خضار سوتيه.

السحور: مهلبية قمر الدين بدون سكر مع كوب عصير برتقال بدون سكر.

وجبة بينية: كوب عصير جوافة بدون سكر.

اليوم السادس

الإفطار: شريحتين من السالمون المشوى مع طبق سلاطة خضراء وثلاث ملاعق ارز أبيض مطهو على البخار مع خضار سوتيه.

السحور: بيضة مسلوقة مع ثلاث ملاعق فول بالليمون وقطعة توست سن.

وجبة بينية: كوب عصير كركديه بدون سكر.

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اليوم السابع

الإفطار: طبق شوربة جزر مع نصف فرخة مشوية وطبق سلاطة خضراء.

السحور: كوبين من الزبادى ومرة فاكهة.

وجبة بينية: كوب عصير كركديه بدون سكر.

يمكنك تناول أي من المشروبات الدافئة ولكن بدون سكر نهائيًا

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