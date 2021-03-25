شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ.. يحمى من سرطان الثدى ويقاوم علامات الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخوخ من الفاكهة الصيفية اللذيذة التي ينتظرها الجميع كل عام، فهى فاكهة غنية بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فهناك بعض الفوائد لفاكهة الخوخ على الصحة:1. مقاومة علامات الشيخوخة:

نظرا لأنه غنى بمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، والمغنيسيوم والفوسفور والحديد وبعض فيتامينات ب، لذا فهو يعمل على حماية جسمك من الشيخوخة والأمراض، ويحمى من الأضرار التأكسدية.

2. يساعد على الهضم:

يساهم الخوخ في الهضم الصحي نظرا لأنه غنى بالألياف وبالتالي يساعد على نقل الطعام عبر أمعائك، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك، كما توفر الألياف القابلة للذوبان الغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، حيث تنتج هذه البكتيريا أحماض دهنية قصيرة مثل الأسيتات والبروبيونات والزبدة، التي تغذي خلايا أمعائك.

قد تساعد الأحماض الدهنية في تقليل الالتهاب وتحسين أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون ومتلازمة القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي .

3. تحسن صحة القلب:

يقلل الخوخ من عوامل الخطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، حيث يرتبط الخوخ بالأحماض الصفراوية وهي مركبات ينتجها الكبد من الكوليسترول، حيث يتم التخلص من الأحماض الصفراوية المرتبطة مع الكوليسترول من خلال البراز، مما قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية.

4. حماية البشرة:

قد يكون للخوخ تأثيرات وقائية تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، نظرا لأنه غنى بالمركبات الموجودة في الخوخ قد تحسن قدرة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي تحسين نسيج الجلد، كما يساعد في منع تلف الأشعة فوق البنفسجية، وتأخير تطور أورام الجلد.

5. الحماية من أنواع معينة من السرطان

يوفر الخوخ مركبات نباتية مفيدة قد توفر بعض الحماية ضد أنواع السرطان المختلفة، نظرا لأنه غنى بالكاروتينات وحمض الكافيين، وهما نوعان من مضادات الأكسدة التي تقى من الأورام السرطانية وقتلها دون حدوث اى ضرر للخلايا السليمة، كما أنه يحمى من سرطان الثدى.