صحة ورشاقة

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 مارس آذار ارتفاعا من عشر في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

 

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشر من ثمان قبل يوم.

 

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90136 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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