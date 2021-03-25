فنزويلا ترفض تسلّم لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فنزويلا التي لم تصرّح باستخدام لقاح أسترازينيكا بسبب أعراض جانبية محتملة، أنّها لن توافق على استلام هذا اللقاح ضمن آلية "كوفاكس".

و"كوفاكس" هي آلية أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل.



وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في تصريح للتلفزيون الرسمي الأربعاء "من الواضح أنّ فنزويلا ستختار من خلال آلية كوفاكس اللّقاح الذي صرّحت باستخدامه لتلقيح الشعب الفنزويلي".

وكانت فنزويلا أبلغت في 15 آذار/مارس الجاري منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، رفضها تسلّم لقاح أسترازينيكا.

وكانت البلاد قد حجزت ما بين 1,4 مليون و2,4 مليون جرعة من هذا اللقاح من خلال آلية كوفاكس.

ولم تصل أيّ دفعة من هذه اللقاحات بسبب الديون المترتّبة على فنزويلا لصالح منظمة الصحة العالمية.

ولتسوية هذا النزاع طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أن تحرّر مبلغ 300 مليون دولار من الأموال الفنزويلية المجمّدة لدى المصرف المركزي البريطاني بموجب عقوبات مفروضة على فنزويلا.

وكانت فنزويلا أطلقت حملة تطعيم ضدّ "كوفيد-19" في شباط/فبراير الماضي باستخدام لقاحي "سبوتنيك-في" الروسي و"سينوفارم" الصيني.

وسجّلت في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، رسميا نحو 150 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1500 وفاة، وهي أرقام شككت فيها المعارضة في وقت عبرت الحكومة عن قلقها بشأن إصابات جديدة.