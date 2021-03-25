3 طرق لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بالمنزل.. منها استنشاق البخار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، على وجه الخصوص هذه الأيام، مع التقلبات الجوية والعواصف الترابية التي تميز هذا الوقت من العام.

وبسبب الحساسية الموسمية يتعرض مرضى الجيوب الأنفية لمشاكل عديدة، نتيجة انسداد الممرات الأنفية، ما يخلف شعورا بالصداع والإجهاد وألما في الوجه.

وبحسب موقع "dailymedicalinfo" فإن ثمة علاجات منزلية على مرضى الجيوب الانفية اتباعها في المنزل، نستعرض أبرزها فيما يلي..

المنشفة الدافئة

تعد المنشفة الدافئة إحدى الطرق التي قد تكون فعالة في تخفيف الألم والضغط عبر وضع منشفة نظيفة تحت الماء الساخن ثم عصرها ووضع المنشفة على جسر الأنف والخدين لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تشعر بالتحسن، ويجب تكرار هذه العملية مرتين أو 3 مرات في اليوم.

استنشاق البخار

يمكن لاستنشاق البخار الناجم عن غلي الماء في وعاء مع تغطية الرأس بمنشفة والتنفس من خلال الأنف، أن يساعد بشكل كبير في فتح ممرات الأنف وفي تخفيف ضغط الجيوب الأنفية.

ويضيف البخار الرطوبة إلى الهواء ويساعد على ترطيب ممرات الجيوب الأنفية ويخفف المخاط الذى قد يتكاثف بمرور الوقت.

تنظيف الأنف بمحلول ملحي

ويمكن أن يساعدك أيضا وبشكل كبير تنظيف الأنف بمحلول ملحي في تخفيف احتقان الأنف وعلاج التهاب الجيوب الانفية والصداع الناتج عنها.

وتكون هذه الطريقة فعالة عبر غلي حوالي لتر من الماء وتركه ليبرد، ثم إذابة ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز في الماء، يمكن بعدها صب كمية صغيرة من المحلول في كف اليد، واستنشاق المياه من خلال فتحة الأنف، وتكرار ذلك عدة مرات.

ويساعد غسل الأنف أو ما يعرف بالإرواء الأنفي باستخدام محلول الماء المالح، في الحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية وتقليل الالتهاب وتخفيف حدة الاحتقان الأنفي.