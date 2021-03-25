هل الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا، إن المواظبة على ممارسة الرياضة مفيدة لمرضى هشاشة العظام.

وأضاف أن التمارين المائية تعد مناسبة جدا لهؤلاء المرضى؛ حيث إن الحركة في الماء تعمل على تدريب الجسم بأكمله على نحو فعال من دون التعرض للإجهاد.



وأوضح المركز الألماني أن التدريب في الماء يعمل على تخفيف الحمل الواقع على المفاصل والأوتار والأربطة. وفي الوقت ذاته يسهم التدريب في الماء في زيادة حركية المفاصل إلى جانب تقوية العضلات وإطالتها.

كما تتمتع تمارين تقوية العضلات هي الأخرى بأهمية كبيرة لمرضى هشاشة العظام؛ حيث إنها تعمل على زيادة كثافة العظام، التي تكون قليلة لديهم، شريطة المواظبة على ممارستها وتأدية تمارين مخصصة.

وبشكل عام، ينصح المركز الألماني بضرورة أن يستشير مرضى هشاشة العظام الطبيب المعالج أولا قبل ممارسة الرياضة، مع مراعاة ممارستها باعتدال وبدون تحميل شديد على الجسم.