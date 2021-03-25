تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 25 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام اليورو، الجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، و الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس عند نحو 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، استقر متوسط سعر الريال السعودي إلى نحو 4.13 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.19 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك البركة.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.156 جنيه للشراء، و4.210 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

وواصل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، الأربعاء.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

استئناف الملاحة بقناة السويس

وشهدت قناة السويس، الأربعاء، عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، أن السفينة البنمية العملاقة قد جنحت نتيجة سوء الأحوال الجوية بالكيلومتر 151، خلال عبورها قناة السويس، أحد طرق الملاحة الأكثر استخداما في العالم.

وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.