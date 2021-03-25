شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التمارين الرياضية تزيد تدفق الدم بأدمغة كبار السن مصابى فقدان الذاكرة الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تكساس الأمريكية، أنه عندما يتبع كبار السن المصابون بفقدان ذاكرة خفيف برنامجًا للتمارين الرياضية لمدة عام، يزيد تدفق الدم إلى أدمغتهم، حيث تساعد التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم إلى المخ لدى كبار السن الذين يعانون من فقدان خفيف في الذاكرة.



التمارين لكبار السن

"ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية ، قال مؤلف الدراسة رونج زانج أستاذ علم الأعصاب في جامعة تكساس" :"هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط التمارين الرياضية بصحة الدماغ، لقد أظهرنا لأول مرة في تجربة عشوائية على هؤلاء البالغين الأكبر سنًا أن التمارين تجعل المزيد من الدم يتدفق إلى عقلك."

يعاني ما يصل إلى خُمس الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من مستوى معين من الضعف الإدراكي المعتدل، وهى تغييرات طفيفة في الدماغ تؤثر على الذاكرة أو اتخاذ القرار أو مهارات التفكير في كثير من الحالات ، يتطور الاختلال المعرفي المعتدل إلى الخرف ، بما في ذلك مرض الزهايمر.

أظهر العلماء سابقًا أن المستويات الأقل من المعتاد لتدفق الدم إلى الدماغ ، والأوعية الدموية الأكثر صلابة المؤدية إلى الدماغ ، ترتبط بالاختلال المعرفي المعتدل والخرف، و أشارت الدراسات أيضًا إلى أن التمارين الهوائية المنتظمة قد تساعد في تحسين الإدراك والذاكرة لدى كبار السن الأصحاء.

في الدراسة الجديدة ، تابع الباحثون 70 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و 80 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالاختلال المعرفي المعتدل، خضع المشاركون لاختبارات معرفية واختبارات اللياقة البدنية والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ..