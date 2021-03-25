كورونا في أوكرانيا.. حصيلة وفيات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وجرى ذلك بينما تحاول وزارة الصحة تهدئة المخاوف المتعلقة بأمان اللقاحات.



كما سجلت أوكرانيا عددا قياسيا للحالات التي تطلب دخولها المستشفى بسبب المرض مع تفش واسع النطاق لسلالة بريطانية من المرض أشد عدوى.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت وفاة 342 بالمرض ارتفاعا من 333 في اليوم السابق، بما رفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 30773.

وأضاف أن البلاد سجلت 14174 حالة إصابة جديدة، بما رفع إجمالي الإصابات إلى نحو مليون و600 ألف.

وبدأت أوكرانيا حملة تحصين ضد المرض الشهر الماضي لكن بوتيرة بطيئة إذ لم يتم تطعيم سوى 137026 شخصا بالجرعة الأولى حتى اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن إحدى المجندات توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح كوفيشيلد، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.

وأضاف في بيان أمس الثلاثاء أن المجندة فقدت الوعي فجأة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات.

وهذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ أن بدأت أوكرانيا حملة التطعيم في فبراير شباط بعد تلقيها أول 500 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلد، النسخة الهندية من لقاح أسترا زينيكا.