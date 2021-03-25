شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بمرض ستيل.. أبرزها التهاب الحلق وتورم الغدد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي تتعدد أعراضها وأنواعها، إلا أن التهاب المفاصل الروماتويدى اكثر الأنواع شيوعا من التهاب المفاصل، الذي يتعدد لأكثر من 100 نوع.



مرض ستيل احد أنواع التهابات المفاصل

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس فإن التهاب الحلق يعد من أعراض مرض ستيل، أحد أنواع التهابات المفاصل غير الشائعة التي تدل على الإصابة بعيدا عن الأعراض غير المفصلية، حيث تعد آلام المفاصل وتورمها، من ضمن الأعراض الشائعة.

ومن أبرز أنواع التهابات المفاصل مرض "ستيل" لدى البالغين الذى يكون التهاب الحلق من أهم أعراضه، بالإضافة الى عدة أعراض أخرى:

1.تورم وآلام بالغدد الليمفاوية بالرقبة

2. الطفح الجلدى ويتخذ الجلد لون وردى يظهر على الذراعين أو الساقين.

3. الحمى حيث يصاب المريض بارتفاع درجة الحرارة يزداد مع الوقت.

4. ألم بالعضلات والمفاصل والتي تكون آخر الأعراض في الظهور والتي تصيب الركبة والمعصم.

وأوضح التقرير أن النظام الغذائي يعد خطوة هامة للمصابين بالتهابات المفاصل، حيث يمثل الوزن الزائد ضغطًا زائدًا على مفاصل الفخذين والركبتين والكاحلين والقدمين، مما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل الحركة، كما تساعد التمارين أيضًا في إنقاص الوزن ويمكن أن تسهم في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل، وتحسين نطاق الحركة، وزيادة قوة العضلات وتقليل التيبس، وتعزيز الطاقة لدى المصابين.

ومن أبرز مخاطر التهاب المفاصل الحاد، حدوث آلام باليدين أو الذراعين، مما يؤثر على ممارسة الاعمال اليومية البسيطة، ,تحمل الاوزان الثقيلة أو المشى أو الجلوس لفترة طويلة.