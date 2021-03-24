شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: النساء لديهن قدرة على حرق الدهون أكثر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون بجامعة بات البريطانية، إلى النساء لديهن القدرة على حرق الدهون أثناء التمرين أكثر من الرجال، حيث تبين أن الأنثى لديها قدرة على عملية الحرق أثناء ممارسة الرياضة، حيث يعد حرق الدهون مفتاحًا للأداء الجيد في التدريبات الطويلة، مثل تمارين التحمل، طبقا لما ورد في موقع انسايدر.

وقالت الدراسة إن النساء تميل إلى حرق دهون أكثر من الرجال أثناء التمرين ، حيث كان لديهم قدرة أكبر على حرق الدهون مما اثر على حصولهن على لياقة جيدة لعضلات القلب، بالإضافة الى الحصول على كميات أكسجين مناسبة داخل الجسم.



النساء لديهن قدرة على حرق الدهون اكثر من الرجال

وأرجعت الدراسة ذلك إلى وجود بروتينات معينة في الأنسجة العضلية وهي كلمة السر والتي تساعد على تكسير الدهون للحصول على الطاقة أثناء التمرين بشكل أكثر كفاءة، كما أشار الباحثون إلى أن النساء لديهن حساسية أفضل للأنسولين، وهو هرمون ينظم نسبة السكر في الدم، لذا تعتبر حساسية الأنسولين علامة على التمثيل الغذائي الصحي، مما يشير إلى أن النساء أكثر مرونة في التمثيل الغذائي من الرجال.

وأوضحت الدراسة أن المرأة قد تكون أكثر قدرة على البقاء قوية أثناء التدريبات الطويلة ، أو الجري ، أو أي نشاط بدني آخر مقارنة بالرجال، حيث تميل النساء إلى أن تكون أكثر مقاومة للإرهاق ولديهن تدفق دم أفضل في عضلاتهن، ويتمتعن بالشفاء بشكل أسرع بعد المجهود مقارنة بالرجال .

وتحدث عملية حرق الدهون بشكل كبير عند ممارسة رياضيات التحمل ، مثل الماراثون أو الجري الخفيف.