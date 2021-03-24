صحة ورشاقة

الصين تقدم 250 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى السودان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن سفير الصين لدى السودان عن وصول دفعة أولى من اللقاحات الصينية ضد تقدّر بنحو 250 ألف جرعة إلى السودان، مساء الجمعة المقبل.

وقال ماشين مين في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن تلك الدفعة مُقدمة من الحكومة والجيش الصيني، وإنها تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على سلامة وفعالية اللقاح الصيني.

وأشار إلى متانة العلاقات الصينية السودانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن هذه الدفعة من اللقاح الصيني للسودان دليل على التطور الجديد لتضامن البلدين لمكافحة الوباء والارتقاء بالصداقة بينهما.

وذكر أن اللقاح الصيني حظي بسلامة وفعالية باعتراف واسع النطاق من قبل مختلف البلدان، ووافقت عليه أكثر من 60 دولة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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