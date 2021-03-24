دراسة جديدة … بعد وفاة الشخص تنبض بداخله “جينات الزومبي” وتنمو بشكل كبير في دماغه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 07:21 مساءً - تشير معظم الأبحاث إلى أن كل شيء في الدماغ يتوقف بمجرد إعلان وفاة الشخص ، لكن دراسة جديدة تكشف عن ظهور بعض الجينات بعد فترة وجيزة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه” موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد فريق من جامعة إلينوي شيكاغو (UIC) “جينات الزومبي” ، وهي خلايا التهابية تسمى الخلايا الدبقية ، تزيد من النشاط وتنمو في نسب هائلة.

لاحظ الباحثون التغيرات في شكل الجينات في أنسجة المخ ولاحظوا أنها تنبت بذراع طويلة مثل الزوائد لعدة ساعات بعد الموت.

على الرغم من أن رؤية الجينات تنبض بالحياة بعد الوفاة قد يبدو غريباً ، إلا أن الخبراء يقولون أنها ليست مفاجأة لأن هذه الخلايا مكلّفة بتنظيف الأشياء بعد إصابات الدماغ مثل الحرمان من الأكسجين أو السكتة الدماغية.”

وقال الدكتور جيفري لوب ، الأستاذ في John S. Garvin ورئيس علم الأعصاب وإعادة التأهيل في كلية الطب UIC: “تفترض معظم الدراسات أن كل شيء في الدماغ يتوقف عندما يتوقف القلب عن النبض ، لكن هذا ليس كذلك.

“ستكون هناك حاجة إلى النتائج التي توصلنا إليها لتفسير الأبحاث حول أنسجة المخ البشرية. نحن فقط حددنا كمياً هذه التغييرات حتى الآن.’

وحللت الدراسة أنسجة المخ الطازجة التي تمّ جمعها خلال جراحة الدماغ النموذجية للفرد الذي يعاني من اضطراب عصبي.

وجد الفريق أن حوالي 80 في المائة من الجينات التي تم تحليلها ظلت مستقرة نسبياً لمدة 24 ساعة ولم يتغير تعبيرها كثيراً.

ووجدوا أن مجموعة الجينات التي استيقظت كانت تلك التي توفر وظائف خلوية أساسية وتستخدم عادة في الدراسات البحثية لإظهار جودة الأنسجة والمعروفة أيضاً باسم جينات التدبير المنزلي.

في حين تدهورت بسرعة مجموعة أخرى ، معروفة بأنها موجودة في الخلايا العصبية وتظهر أنها متورطة بشكل معقد في نشاط الدماغ البشري مثل الذاكرة والتفكير ونشاط النوبات ، في الساعات التي تلي الوفاة.

وقال لوب أن هذه الجينات مهمة للباحثين الذين يدرسون اضطرابات مثل الفصام ومرض الزهايمر.

كما زادت مجموعة ثالثة من الجينات تعرف باسم “جينات الزومبي” من نشاطها في نفس الوقت الذي كانت فيه الجينات العصبية تتدحرج. بلغ نمط التغييرات بعد الوفاة ذروته في حوالي 12 ساعة.

وقال لوب: “لا تعني النتائج التي توصلنا إليها أنه يجب علينا التخلص من برامج أبحاث الأنسجة البشرية ، بل يعني فقط أن الباحثين بحاجة إلى مراعاة هذه التغيرات الجينية والخلوية ، وتقليل الفاصل الزمني بعد الوفاة قدر الإمكان لتقليل حجم هذه التغييرات”.

“والخبر السار من النتائج التي توصلنا إليها هو أننا نعرف الآن أي من الجينات وأنواع الخلايا مستقرة ، وتلك التي تتحلل ، والتي تزداد بمرور الوقت بحيث يمكن فهم النتائج من دراسات الدماغ بعد الوفاة بشكل أفضل.”

وجدت دراسة سابقة في عام 2016 نتائج مماثلة في الحيوانات التي أظهرت أن أكثر من 1,000 من الجينات تصبح نشطة بعد الوفاة ، وبعضها يبدأ بالعمل بعد 24 ساعة من الحدث فقط.

استخدم الباحثون في جامعة واشنطن حيوانين نموذجيين للمختبر ، الفئران وأسماك الحمار الوحشي ، للبحث عن العلامات المنذرة بالنشاط الجيني.

من خلال تحليل mRNA من الفئران المتوفاة وأسماك الحمار الوحشي ، وجد الفريق دليلاً على النشاط في 1,063 من الجينات.

في سلسلة من دراستين نشرتا على الإنترنت في biorxiv في عام 2016 ، أفادوا بأن غالبية الجينات تبدأ العمل بعد نصف ساعة من وفاة الحيوانات ، ولكن يبدو أن بعضها يتصاعد فقط بعد 24 أو حتى 48 ساعة.

لكلّ من الحيوانات، أكثر من نصف الجينات النشطة مشفرة للبروتينات ، في حين أن البعض الآخر كان من الجينات التنظيمية ، والتي تظهر طاقة كبيرة لا تزال تستخدم للحفاظ على نظام منظم.