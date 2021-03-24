مع اقتراب الصيف … لا تترددوا في تناول البطيخ لهذه الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير صحي، أن فاكهة البطيخ، تحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات المهمة، ولها فوائد صحية مذهلة للجسم.

وقال التقرير الذي نشره موقع “هيلث لاين” الصحي، أن البطيخ يحتوي على سعرات منخفضة، إذ يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية فقط.

ومع قلة السعرات الحرارية، إلا أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين أ والعديد من المركبات النباتية الصحية.

وذكر التقرير بعض الفوائد التي يحتويها البطيخ، ومنها:

الترطيب

يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، لاحتوائه على 92% ماء مما يمنحك الشعور بالشبع.

مضاد للأكسدة

من مضادات الأكسدة، لأنه غني بفيتامين ج وأ والمغنسيوم والبوتاسيوم، وغني أيضا نسبة عالية من الكارتونيات، وفيتامين سي، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا.

السرطان

بسبب احتوائه على مادة اللايكوبين، فهو يساعد في الحماية من خطر الإصابة بالسرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي، كما يكافح نمو الأورام السرطانية.

القلب

يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وذلك لأن البطيخ يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

صحة العين

يحمي البطيخ كبار السن من العمى، الذي يحدث نتيجة الإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما يعمل اللايكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في الحفاظ على صحة العين.