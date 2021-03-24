شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم الإجهاد فى الإصابة بالنوبة القلبية؟ اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد احتمالية الإصابة بنوبة قلبية إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل والسيطرة على الضغوط والتوتر فى الحياة، ومن المهم عدم تجاهل أى أعراض تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية من أجل السيطرة عليها وعلاجها دون التأثير على الصحة العامة، فقد تؤدى أحيانًا إلى الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع "express".

- ما هى العلامات التحذيرية التى تشير إلى احتمالية التعرض للنوبات القلبية:

1- ألم فى الصدر قد تصل لحد الذبحة الصدرية

2- آلام فى الذراعين

3- ألم فى الرقبة

4- ألم فى الفك

5- الإغماء

6- الغثيان

من جانبها، حددت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) علامات الإجهاد الجسدية والعاطفية التى قد تتسبب فى الإصابة بالنوبة القلبية، وتشمل علامات الإجهاد الجسدى:

1- خفقان القلب

2- فم جاف

3- الصداع

4- الإصابة بالدوار

5- الشعور بتعب عام

6- مشاكل فى النوم

7- فقدان أو زيادة الوزن بشكل مفاجئ

أما علامات الإجهاد العاطفى، فتشمل:

1- الشعور بالإنزعاج

2- الخوف أو الذعر

3- القلق

4- سهولة الغضب أو البكاء

5- الشعور بالوحدة أو اليأس

6- المزاج السيئ

من جانبها، نصحت مؤسسة (BHF) بضرورة الابتعاد عن مصادر التوتر، حيث تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن أمراض القلب التاجية هى السبب الرئيسى للوفاة فى المملكة المتحدة بجميع أنحاء العالم، ويحدث ذلك عندما ينخفض ​​إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية فى الشرايين، والسبب فى ذلك عدة عوامل تشمل التدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

- فيما يلى.. طرق الوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية:

1- الإقلاع عن التدخين

2- عدم الإفراط بشرب الكحول

3- ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل وتقنيات التنفس فى التعامل مع الصعوبات.

4- اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن

5- تجنب التوتر قدر الإمكان.