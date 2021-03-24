مرض الزهري.. الأعراض والعلاج ونسبة الشفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرض الزهري هو عدوى بكتيرية تحدث عادة عن طريق الاتصال الجنسي، يبدأ كالتهاب مؤلم وينتشر عادة على الأعضاء التناسلية أو المستقيم أو الفم.

ويتسبب مرض الزهري في ظهور عدد من الأعراض، ونتعرف في السطور التالية على أعراض وعلاج وطرق انتقال مرض الزهري.



ما هو مرض الزهري؟

هو عدوى تنتقل بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب بقرحة الزهري، مما يتسبب في التهاب مؤلم يصيب الفم أو المستقيم أو الأعضاء التناسلية، وقد تتطور الحالة مما يتسبب في الإصابة بالقرحة في هذه الأماكن.





أعراض مرض الزهري

هناك أعراض مختلفة للمرض سواء أولية أو ثانوية والتي رصدها موقع"medical news today" كما يلي:

الأعراض الأولية

ظهور بعض القروح غير المؤلمة والتي تكون مستديرة الشكل وثابتة وتظهر على الإنسان المصاب بالعدوى في غضون 10 أيام إلى 3 أشهر من تعرض الجسم للعدوى البكتيرية، وقد يتم اختفاؤها من تلقاء نفسها أو تتطور الحالة فيما بعد.

الأعراض الثانوية

ظهور بعض القروح التي تصيب الأعضاء التناسلية أو الفم.

وجود طفح جلدي يميل إلى اللون الأحمر أو البني ويكون غير متقشر وخشن وينتشر في الجسم كله.

الألم في العضلات.

الإصابة بالحمى.

القرحة في الحلق.

الصداع المستمر.

تساقط الشعر.

الشعور بالإعياء والإجهاد.

فقدان الوزن.

وفاة الجنين عند إصابة المرأة الحامل بمرض الزهري قبل الحمل وعدم علاجه.

مضاعفات مرض الزهري

حين لا يتم علاج المرض فقد تتطور الحالة مما يعرضها إلى المضاعفات، حيث إنه يؤثر على صحة القلب والأعصاب والدماغ مما قد يصيب الإنسان بالعجز الجنسي أو العمى أو الشلل أو الخرف وفقدان الذاكرة وقد تصل إلى الوفاة.





طرق انتقال مرض الزهري

ينتقل الزهري عن طريق الاتصال الجنسي المباشر أو عن طريق التلامس الجسدي القريب بشخص مصاب بالمرض أو عن طريق المرأة الحامل المصابة بالمرض إلى الجنين، مما يتسبب له في تشوهات خلقية أو الوفاة.

ولا ينتقل المرض عن طريق الملابس المشتركة أو المراحيض أو أدوات الطعام.

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نسبة الشفاء من مرض الزهري

وفقا للإحصائيات التي ذكرها موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية "NCBI" في الولايات المتحدة، فإن نسبة الشفاء من مرض الزهري عند تلقي العلاج باستخدام الحقن العضلي الذي يحتوي على "بنزيل بنسلين ج" في أعراض المرض الأولية تبلغ حوالي من 90% وحتى 100%.





علاج مرض الزهري التناسلي

عند التوجه للطبيب يتم عمل الفحوصات اللازمة والتي تشمل تحاليل للدم واختبارات للسائل النخاعي والفحص المجهري حتى يتم التأكد من الإصابة بالمرض والعمل على علاجه بشكل سليم، حيث يتم العلاج للمرضى المصابين بالعدوى لمدة تقل عن العام باستخدام جرعة من بنزيل البنسلين بجرعة 2.4 مليون وحدة، وقد يتم الحقن لمدة محددة يحددها الطبيب المختص.