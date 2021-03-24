شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض تشير لارتفاع ضغط الدم.. منها تشوش الرؤية وألم فى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه فى الغالب لا يوجد أعراض ملحوظة لهذذا المرض، ولكن فى الوقت ذاته توجد علامات يمكن ملاحظتها تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لما ذكره موقع "express"، فإن هناك 6 أعراض لارتفاع ضغط الدم.

من جانبها، قالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن معرفة إصابتك بارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينقذ حياتك، حيث تعد القراءات العالية باستمرار مؤشرًا على زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، حيث تشير قراءة ضغط الدم البالغة 140/90 مم زئبق أو أعلى إلى أنك قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، وأشارت مؤسسة القلب إلى أن واحدًا من كل أربعة بالغين فى المملكة المتحدة يعانى من ارتفاع ضغط الدم.

فيما يلى.. علامات تشير إلى احتمال إصابتك بارتفاع ضغط الدم:

1- تشوش فى الرؤية

2- نزيف مفاجئ من الأنف

3- الصداع

4- ألم فى الصدر

5- الدوخة

6- ضيق التنفس.

ويمكن أن تلعب خيارات نمط الحياة دورًا رئيسيًا فى قراءات ضغط الدم، حيث يجب ألا يزيد ضغط الدم عن 140/90 مم زئبق، ويوجد أشخاص هم اكثر عُرضة لارتفاع ضغط الدم، وفقًا للحالات التالية:

1- الأشخاص المدخنون

2- عدم ممارسة أى تمارين رياضية

3- تناول الكثير من الملح

4- العامل الوراثى أو التاريخ العائلى للإصابة بالمرض

وحذر مركز (BHF) من أن ارتفاع ضغط الدم يمثل خطورة كبيرة على حياة الأشخاص وقد يُعجل بوفاتهم، لذلك من المهم اتباع بعض الطرق للوقاية من ضغط الدم المرتفع:

1- تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات

2- فقدان الوزن

3- ممارسة أنشطة بدنية

4- استبدال الملح بالفلفل والأعشاب والتوابل.

6- تجنب وجبة العشاء واشرب الكثير من الماء بدلًا منها