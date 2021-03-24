أسباب كثرة الغازات بداية الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - جدول المحتوي

لماذا يحدث الانتفاخ في الحمل المبكر؟ هل يحدث الانتفاخ في الحمل المتأخر؟ أسباب الانتفاخ أثناء الحمل كيف يتم إنتاج الغاز في الجسم؟ الأطعمة التي تسبب الغازات والانتفاخ

الغازات والتجشؤ وانتفاخ البطن قد تكون محرجة معظم الناس يمررون الغازات من 10 إلى 20 مرة في اليوم في المتوسط وخلال فترة الحمل ، يبدو أن هذا الرقم يرتفع كثيرًا لكن لا تأكل ،ألتقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشارى النساء والتوليد لتخبرنا بأسباب كثرة الغازات أثناء الحمل .

لماذا يحدث الانتفاخ في الحمل المبكر؟

الجهاز الهضمي



تؤدي زيادة مستويات البروجسترون أثناء الحمل إلى إرخاء جميع عضلات الجسم ، بما في ذلك عضلات الجهاز الهضمي، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم وتراكم الغازات في الجهاز مما يؤدي إلى التجشؤ والانتفاخ وانتفاخ البطن. تتطور هذه الأحاسيس غير المريحة في القناة الهضمية بعد تناول وجبة دسمة .

2.هل يحدث الانتفاخ في الحمل المتأخر؟

نعم ، يحدث الانتفاخ في أواخر الحمل بسبب نمو الرحم وزيادة الهرمونات ،يحتل تجويف الرحم مساحة أكبر في تجويف البطن ، مما يزيد من دفع المعدة ويؤثر على الهضم. هذا يجعلك تشعر بالانتفاخ بعد الوجبات ،نتيجة لذلك ، ستواجه أيضًا حرقة في المعدة أو حموضة أو إمساك .

إلى جانب الزيادة الهرمونية ، هناك أسباب أخرى للانتفاخ أثناء الحمل.

3.أسباب الانتفاخ أثناء الحمل

الإمساك للحامل

بالإضافة إلى زيادة مستويات البروجسترون ونمو الرحم ، هناك عوامل أخرى تسبب الغازات وتؤدي في النهاية إلى الانتفاخ وانتفاخ البطن أثناء الحمل.

1. الإمساك

ينتقل الطعام عبر الجهاز الهضمي ويبقى في الأمعاء لفترة طويلة ،يساعد ذلك الجنين على امتصاص كل المحتوى الغذائي ، بما في ذلك الماء، ومع ذلك ، يؤدي الامتصاص إلى جفاف البراز الذي يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى المستقيم ، ويمكن أن يؤدي تراكم البراز إلى زيادة الغازات والانتفاخ .

2. حساسية الطعام

من المحتمل أن تسبب بعض الأطعمة غازات أكثر من غيرها. على سبيل المثال ، أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية لا يستطيعون هضم منتجات الغلوتين ويمكن أن يصابوا بالغازات عندما يستهلكون مثل هذه الأطعمة .

نفس الشيء هو الحال مع أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. ستجد صعوبة في هضم منتجات الألبان مثل الحليب ، وقد تؤدي إلى الغازات. ذلك لأن الجسم لا يستطيع إنتاج ما يكفي من اللاكتاز لتحطيم اللاكتوز (الموجود في منتجات الألبان) .

3. البكتيريا في القولون

إذا كان هناك اختلاف في التوازن البكتيري في القولون ، فإنه يؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز ، والانتفاخ ، وانتفاخ البطن.

4. زيادة الوزن

قد ترتفع مستويات الجوع لديك ، وتميل إلى تناول المزيد. سيؤدي اتباع نظام غذائي مغذي مع مكملات الفيتامينات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية ، مما يجعلك خاملاً وأقل نشاطًا. لذلك ، تشعر بالغازات والانتفاخ وعدم الارتياح مع تقدم الأيام.

أنت الآن تعرف سبب شعورك بالغازات ، ولكن من المفيد معرفة كيفية تشكل الغاز في جهازك الهضمي.

4.كيف يتم إنتاج الغاز في الجسم؟

الجهاز الهضمي بطريقتين

يتم التقاط الغازات في الجهاز الهضمي بطريقتين ،عندما تبتلع الهواء ، وعندما تكسر البكتيريا الطعام غير المهضوم في الأمعاء. تطلق معظم هذا الغاز من معدتك عن طريق التجشؤ. ويحدث انتفاخ البطن نتيجة انتقال الغازات لأسفل حتى القولون (الأمعاء الغليظة).

تنتج الكربوهيدرات الكثير من الغازات على عكس البروتينات والدهون. يمكن للدهون أن تبطئ عملية الهضم لأنها تستغرق وقتًا لإفراغ المعدة ، وقد تؤدي إلى الانتفاخ .

إلى جانب العناصر الغذائية الأساسية المذكورة أعلاه ، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لمنع الغازات والانتفاخ.

5.الأطعمة التي تسبب الغازات والانتفاخ

قد تسبب بعض الأطعمة غازات ذات رائحة كريهة وانتفاخ عند بعض النساء الحوامل .