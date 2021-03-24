فوائد الإجاص للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - يعتبر الإجاص أو الكمثرى من الفواكه الخفيفة التي استخدمت لأغراض طبّية في الزمن القديم نظراً لفوائده وفعاليته، وموطنه الأصلي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومنه انتشر إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم، وأنواعه كثيرة كما أشكاله وألوانه متنوعة، حيث يمكن تمييز اكثر من 60 شكلاً منه ولكن المعروف منه الشكل الحالي الذي يطلق عليه الكمثري، ولذلك تقدم لك إختصاصية التغذية هبة هشام أهم ما يمكنك معرفته حول فوائد هذه الفاكهة لطفلك كالآتي.

ما هو الإجاص؟

يعرف الإجاص بالكمثرى

هو الإجاص أو الكمثرى وحسب تعريف موسوعة ويكيبديا فهو يعرف أيضاَ بالعرموط وهو جنس نباتي يضم حوالي ثلاثين نوعًا مقبولًا وعشرات الأنواع التي حسب أماكن زراعتها، ومن أنواعه الشهيرة الإجاص الشامي والتركماني والإجاص بوفيه، والأوروبي المعروف بالكمثرى.

القيمة الغذائية للإجاص

تسمية

يحتوي الإجاص على كمية من فيتامين "أ" A، وفيتامين "سي" C .

كما يحتوي على الفيتامينات B1 و B2 وB3 وB6 وحمض الفوليك B9 .

ويحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيزيوم، والفوسفور وهي العناصر الضرورية لنمو الجسم وتعزيز الأيض والمناعة.

ويحتوي أيضاً على البكتين وهو أحد أنواع الألياف الذائبة المفيدة للجسم.

كما يحتوي على 4.5% فركتوز، 4.2% جلوكوز، 2.5% سكروز، 2.5% سوربيتول، وهي سكريات صحية ومفيدة للجسم.

فوائد الإجاص للطفل

يعزز صحة الطفل

يحمي الأطفال من الاصابة بسكري الأطفال.

ويعالج فقر الدم والأنيميا.

يحميهم من الأمراض السرطانية التي باتت منتشرة بين الأطفال.

ويعمل الإجاص على تحسين الهضم لديهم وحركة الأمعاء.

كما يقوي القلب ويحسن كفاءة عمله.

يعتبر وجبة غذائية مشبعة وقليلة السعرات بالنسبة للطفل فهي تحميه من السمنة المنتشرة بين الأطفال.

يعالج الامساك عند الرضع بصورة طبيعية.

متى يقدم الإجاص للطفل؟

ضعي قطعاَ من الكمثرى في اللهاية المخصصة