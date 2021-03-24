كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 03:42 مساءً - هل لا زلت تعتقدين أن بلوغ ابنتك الصغيرة يرتبط بالدورة الشهرية؟، إذا كنت تعتقدين ذلك فيجب أن تتابعي معنا هذا الموضوع حيث قررت " الخليج 365" أن تلتقي بالدكتور خالد حمدان، إستشاري أمراض الغدد الصماء حول سن البلوغ ومدى ارتباطه بالدورة الشهرية وأعراض البلوغ الأخرى فكوني معنا.

السن الطبيعي للبلوغ عند البنات

النضوج الجنسي

يرتبط سن البلوغ عند البنات بالتغيرات الجنسية التي تحدث لدى البنت والتي تعني أن البنت قد وصلت إلى مرحلة النضوج الجنسي، وهذا النضوج يعني استعدادها للتزاوج والتكاثر، وتختلف هذه السن نتيجة لعدة عوامل من بنت لأخرى، والمكان الذي تعيش فيه البنت يلعب دوراَ في تقديم وتأخير سن البلوغ، حيث تصل إليه بنات المناطق الحارة قبل بنات المناطق الباردة.

ويتراوح السن الطبيعي للبلوغ بين سن التاسعة والثالثة عشر، أما سن حدوث الدورة الشهرية فهو قدي بدأ من سن التاسعة وحتى سن السادسة عشر، وغالباَ ما يحدث البلوغ مع الدورة الشهرية في سن الحادية عشر.

كما قد تعاني البنت من البلوغ المبكر أو المتأخر، والبلوغ المبكر يعني أن تحدث لديها اضطرابات النمو قبل سن الثامنة، والبلوغ المتأخر يعني أن تحدث مظاهر النمو دون حدوث الدورة الشهرية أو العكس، وقد يكون الامر مقلقاً أو عادياً لا يحتاج إلى علاج.

كيف يحدث البلوغ عند البنات

تحدث زيادة في نشاط الهرمونات

يحدث نشاط في منطقة تحت المهاد في الدماغ.

وهذا النشاط يحفز انتاج الهرمونات الخاصة بالبلوغ وبالتغيرات في الجسم، وأهم هذه الهرمونات هو الهرمون المطلق.

كما يعمل الهرمون المطلق على تنشيط الهرمونات التي تصل إلى المبايض وتحفز عملها.

ويعمل على تحفيز انتاج هرمون الاستروجين وهو هرمون الأنوثة.

وفي سن البلوغ أيضاَ تنشط الغدة الكظرية التي تكون مسئولة عن إفراز هرمون الإندروجين، وهو المسئول عن نمو الشعر في جسم البنت في مناطق معينة مثل الابط والأعضاء التناسلية.

عوامل تؤثر في سن البلوغ عند البنات

تختلف سن البلوغ لعدة عوامل

العوامل الوراثية حيث تبلغ البنت تقريباً في السن الذي وصلت فيه الأم لسن البلوغ، او للجدات والقريبات من ناحية الأبوين.

التغذية: فالبنت التي تحصل على تغذية سليمة ومتوازنة، ولا تعاني من نقص في العناصر الغذائية تصل لسن البلوغ في سن مبكر.

الموقع الجغرافي وكذلك العرق الذي تنتمي له البنت.

زيادة الوزن عند البنت، وتراكم الشحون والسمنة يؤدي ذلك كله إلى البلوغ المبكر، والبنت التي تعاني من النحافة تصل لسن البلوغ متأخراَ.

علامات البلوغ عند البنات

يزداد محيط الصدر