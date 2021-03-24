هونج كونج وماكاو تعلقان التطعيم بلقاح فايزر ضد كورونا.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت هونج كونج وماكاو، الأربعاء، عمليات التطعيم الجارية بلقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح المضادّ لكورونا بوجود عيوب في توضيب دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.



وقالت حكومة هونج كونج في بيان إنّه "بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق".

واتخذت ماكاو قرارا مماثلا.

وأوضحت المدينتان الصينيتان اللّتان تتمتّعان بحكم ذاتي أنّهما قرّرتا تعليق حملة التطعيم بعدما تبلّغتا من "فوسون"، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأنّ دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.

ولم تحدّد السلطات في هونج كونج وماكاو طبيعة هذه العيوب لكنّها أكّدت أنّها لا تشكّل أيّ خطر على صعيد الأمن الصحي. وقد أوضحت أنها اتخذت قرارا وقائيا بانتظار نتائج التحقيق.

وأعطيت لقاحات من الدفعة التي تحمل الرقم 210102 لسكان هونج كونج.





وأشارت السلطات إلى أنه سيتم وضع الدفعة 210104 جانبا حتى انتهاء التحقيق.

وقالت وزيرة الصحة في هونج كونج صوفيا تشان للصحافيين إن "مختبر الأدوية أعلن انه ليس هناك أي سبب لاعتقاد بأن هذه الدفعة من اللقاحات تشكل مخاطر على صعيد السلامة".

وأضافت "ألقينا القوارير عندما وجدنا أنه فيها عيوب قبل حقنها. ولم يتم إعطاؤها للسكان".

ويتم شحن العديد من اللقاحات على شكل مركز في قوارير ومن ثم يتم تخفيفها في صورة مركزة في قوارير ثم يتم تخفيفها قبل استخدامها.

وأوضحت سلطات هونج كونج أن الزجاجات التي بها مشاكل في الأغطية أو الشقوق أو أي عيب آخر تم إلقاؤها ولم يتم استخدامها.

وأعلن سكان في هونج كونج على مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء مواعيدهم لتلقي اللقاح، الأربعاء، وإغلاق بعض مراكز التطعيم.