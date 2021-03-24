909 إصابات جديدة و18 وفاة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 909 حالات، و18 وفاة، وشفاء 1239 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 407 إصابات و710 حالات شفاء، و12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 154 ألفًا و320 شخصًا، بينهم 10 آلاف و325 حالة نشطة، ووفاة 2582 شخصًا.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتعهد وزير الصحة الليبي علي الزناتي، بتوفير بلاده اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بلاده ستتجه إلى أكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة، حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في إنتاج اللقاح.