رجيم خاص لمرضى الغدة الدرقية

بيروت - نادين محمد - الغدة الدرقية وخمولها يؤثر بشكل مباشر في عملية الأيض أو معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، حيث أن مرضى الغدة الدرقية عادة ما يعانون من مشاكل صحية عدة مثل صعوبة في تخسيس الوزن والشعور بالخمول والكسل وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم. ولكن أي حمية أو رجيم على هؤلاء أن يتبعوا. في هذا الشأن، التقى موقع "الجميلة" باختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة فيفيان محمد وهبي.

​



ما هي وظيفة الغدة الدرقية في الجسم؟

الغدة الدرقية تلعب دوراً مهماً في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجسم وتوازن الكالسيوم، مما يزيد من أهمية اتباع نظام غذائي صحّي متوازن يساعد مرضى الغدة الدرقية على تحسين أدائها وتجنّباً لزيادة الوزن عند التعرّض لكسل في نشاط الغدة الدرقية، أو لنقصان الوزن عند التعرّض لإفراط في نشاط الغدة الدرقية.

اقرئي ايضا:

اعراض الغدة الدرقية

​

الغدة الدرقية تلعب دوراً مهماً في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجسم وتوازن الكالسيوم

أي نظام غذائي يجب اتباعه لينتظم عمل الغدة الدرقية؟

يجب الحرص على إدخال بعض الأغذية المفضّلة للغدة الدرقية في جدولنا الغذائي، ومن أبرز هذه الأغذية:

- توفير اليود بشكل كافٍ في النظام الغذائي: فهو مسؤول عن إنتاج هرمون الغدة الدرقية. واليود متوفّر في ملح الطعام المدعّم باليود، والأسماك، وثمار البحر.

- تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6: فهي تساعد الغدة الدرقية في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي. والأحماض الأمينية متوفرة في الزيوت النباتية، مثل زيت بذر الكتان، وزيت دوار الشمس، وزيت الزيتون؛ وفي البذور، مثل بذور الشيا، وبذور الكتان؛ وأيضاً ثمار البحر.

- استهلاك الأطعمة الغنية بالسلينيوم: كونه يساعد على توازن الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية. والسيلينيوم متوفّر في المأكولات البحرية، وبذور دوار الشمس، والسمسم، والمكسّرات.

- تناول الأطعمة الغنية بالنحاس والحديد: فهي مهمّة لانتظام عمل الغدة الدرقية. النحاس متوفّر في اللحوم، وثمار البحر، والبذور. والحديد متوفر في اللحوم، والبقوليات.

اقرئي ايضا:

6 علاجات من مطبخك لمشاكل الغدة الدرقية بفعالية

​

تناول الاطعمة الغنية بالاحماض الامينيه مثل اوميغا 3 و اوميغا 6 يساعد الغدة الدرقية في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي



محظورات لمرضى كسل الغدة الدرقية

يجب على مرضى كسل الغدة:

- عدم الإكثار من تناول الأغذية الصليبية، مثل الملفوف، والزهرة، والبروكلي، والبقوليات.

- تجنّب تناول السكّريات، الكافيين الموجود في القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية.

​

يجب على مرضى كسل الغدة عدم الإكثار من تناول الاغذية الصليبية مثل الملفوف والزهرة والبروكلي والبقوليات



ملاحظة هامة:

من المهم اتباع نظام غذائي محدّد من قبل الطبيب المختص أو استشاري التغذية، كما ويجب ممارسة الرياضة لتنشيط الغدة ولحماية الجسم من زيادة الوزن.

اقرئي ايضا:

علاج خمول الغدة الدرقية بالاعشاب

​

من المهم اتباع نظام غذائي، وايضا يجب ممارسة الرياضة لتنشيط الغدة ولحماية الجسم من زيادة الوزن

شاهدي بالفيديو هذه الوصفة لوجبة صحية من مطبخ "الجميلة"