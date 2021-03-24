شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يحدث انقلابا : يمكن الآن شراء سيارات تسلا بعملة بيتكوين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس وتسلا في سلسلة من التغريدات على تويتر أنه يمكن شراء سيارات تسلا باستخدام نظام العملة الرقمية «البيتكوين»، وسيصبح الخيار متاحًا خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وغرد ماسك قائلا «يمكنك الآن شراء تسلا باستخدام عملة البيتكوين».

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى: «تستخدم تسلا برامج داخلية ومفتوحة المصدر فقط وتشغل نقاط التقاء بيتكوين مباشرة».

وأوضح: أنه «سيتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين المدفوعة إلى تسلا على أنها بيتكوين، ولن يتم تحويلها إلى عملة ورقية.

وتابع:«تتوفر إمكانية الدفع عن طريق بيتكوين خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت تسلا كشفت أنها اشترت 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع لشراء السيارات، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.