5 فوائد تحصل عليها عند شرب الشاي يوميا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 12:13 مساءً - يعد مشروب الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم ،وشرب الشاي يمكن أن يقدم لجسمك الكثير من الفوائد، بدءا من مساعدتك على إنقاص الوزن إلى وقايتك من الأمراض المزمنة، فماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي يوميا؟

وفي تقرير نشرته مجلة “إيت ذيس نوت ذات” الأميركية، استعرضت الكاتبة كيرستن هيكمان فوائد شرب الشاي الأسود والأخضر على جهاز المناعة، بالاستعانة ببعض الدراسات والأبحاث المختلفة.

وهذه الفوائد التي قد تحصل عليها عند شرب الشاي يوميا:

1-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تحتوي معظم أنواع الشاي على مادة “بوليفينول” (polyphenols) ووفقا لمجلة “هارفارد هيلث” (Harvard Health) يمكن أن تساعد مركبات بوليفينول في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المذكورة.

ويعتبر بوليفينول من مضادات الأكسدة التي ثبت أيضا أنها تساعد في تخفيف حدة الالتهابات في الجسم.

2-تعزيز جهاز المناعة، إذ أظهرت دراسة نشرتها مجلة “كارنت فارماسوتيكال ديزاين” (Current Pharmaceutical Design) أن بوليفينول الموجود في جميع أنواع الشاي، بما في ذلك الأسود والأخضر، يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة “فارماكولوجي آند ثيرابيوتيكس” (Pharmacology & Therapeutics) يعتبر الكافيين -الموجود في أنواع الشاي والقهوة- مضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن “التأثيرات المناعية” المذكورة بالدراسة تستند إلى الاستهلاك البشري الطبيعي. وقد ثبت علميًا أن الكافيين يساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية.

3-المساعدة في السيطرة على نسبة السكر بالدم، فالنباتات التي تُصنع منها بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب والسيطرة على مستويات السكر في الدم، أي تأثيرات مضادة لليكري (antidiabetic) وذلك حسب دراسة نشرتها مجلة “موليكيولز” Molecules.

4-الحصول على المزيد من الماء الذي يرطب الجسم. وقد نشرت دورية “بحث التغذية” Nutrition Research العلمية دراسةً تشير إلى أن قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى تدهور مستويات الغلوكوز لدى مرضى السكري. ويعد شرب المزيد من الشاي طريقة سهلة لزيادة الاستهلاك اليومي للمياه، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

5-المساعدة في التحكم بوزنك، فاستبدال أي مشروب سكري بالشاي أو القهوة السوداء يعد إحدى الطرق السهلة لخفض السعرات الحرارية المستهلكة وإنقاص الوزن. كما تظهر معطيات علمية أن للشاي الأخضر بالتحديد دورا في المساعدة على إنقاص والتحكم في الوزن.

ووفقا لنتائج دراسة نشرتها دورية “فسيولوجي آند بيهافيور” (Physiology & Behavior) فقد ثبت أن الشاي الأخضر ساعد المشاركين على إنقاص الوزن في فترة تجريبية مدتها 12 أسبوعًا، بفضل الزيادة في معدلات استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون التي تحفزها مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر.