رجيم رمضان سريع

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات منذ بدء شهر الصوم عن افضل رجيم لخسارة الوزن بسرعة. ومن الممكن تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع بعض القواعد الاساسية. ومنها على سبيل المثال الحرص على عدم تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والاعتدال الشديد في اكل السكر. كذلك من المفيد تطبيق برنامج غذائي يومي يشكل افضل رجيم لخسارة الوزن في رمضان بسرعة قياسية.

قواعد اساسية

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من اجل تطبيق افضل رجيم لخسارة الوزن في رمضان بسرعة كبيرة، من المهم اولاً التعرف على بعض القواعد الاساسية التي يمكن تطبيقها ان يعود بالكثير من الفائدة.

1 الحرص على عدم تناول المشروبات التي تحتوي على السكر الصناعي المضاف خلال وجبتي الافطار والسحور. والافضل في هذه الحالة تناول العصائر الطبيعية الطازجة لكن بكميات معتدلة ايضاً.

2 تناول الطعام باعتدال ومراقبة الكميات من اجل تحديد تلك التي يمكن ان تؤدي الى زيادة الوزن والتخلي عنها.

3 من المهم عدم النوم مباشرة بعد تناول السحور. والافضل فعل هذا بعد مرور ساعتين كحد ادنى. فهذا يمنع ظهور الكرش وتراكم الدهون في منطقتي البطن والخاصرتين.

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4 من المفيد جداً تقسيم وجبة الافطار الى وجبات صغيرة. وفي هذه الحالة يمكن مثلاً البدء بتناول بضع حبات من التمر مع الماء ثم تناول الشوربة المصنوعة بطريقة صحية. وبعد هذا من الافضل الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل البدء بتناول الطبق الرئيسي. فهذا يمنع المعاناة من عسر الهضم والتلبك المعوي.

5 في حال الرغبة في تناول الحلويات يفضل عدم فعل هذا يومياً وبكميات معتدلة جداً.

6 من الضروري ايضاً الاعتدال في تناول اللحوم وخصوصاً الحمراء منها واختيار تلك التي تخلو من الدهون الضارة.

ومن الممكن مواصلة اتباع هذا النظام بعد انتهاء شهر رمضان على ان يتم توزيع الاطباق والاصناف الصحية على الوجبات الـ3 الاساسية.





البرنامج



يساعد هذا الرجيم على خسارة ما لا يقل عن 6 كيلوغرامات في 3 اسابيع فقط. وبعد ذلك من المهم الحرص على تأمين استقرار الوزن. ولبلوغ هذا الهدف ينصح باتباع هذا البرنامج.

الافطار

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-5 حبات تمر، كوب من الماء الفاتر او من الحليب من دون دسم او من عصير طبيعي طازج. بعد مرور 15 الى 20 دقيقة يمكن تناول طبق سلطة مشكلة. كما يمكن تناول الخضار المشوية او المسلوقة بكمية معتدلة.

- يجب الانتظار ايضاً لمدة 15 الى 20 دقيقة قبل تناول كوب من الشوربة المصنوعة من دون اي مواد دسمة، طبق طعام صحي من دون زيوت ومن دون اصناف مقلية. كما يمكن ان تضاف الى المائدة 3 ملاعق طعام من الارز او المعكرونة المسلوقة من دون دهون.

التحلية

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من اجل التحلية يمكن اختيار اصناف لا تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. لكن الافضل استبدالها بالمكسرات النيئة التي تساعد على الشعور بالشبع وتكبح الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين وجبتي الافطار والسحور.

قبل السحور

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في هذه الفترة وقبل الخلود إلى النوم ينصح دائماً بشرب كمية كبيرة من الماء من اجل منع المعاناة من الجفاف. كما يمكن تناول حصة من الفاكهة الموسمية تمد الجسم بالرطوبة التي يحتاج اليها.

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السحور



- كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.

- كوب صغير من الفول المدمس المحضر من دون دسم مع رشة من زيت الزيتون.

- قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- قطعة متوسطة الحجم من جبنة قليلة الدسم. ويعتبر هذا افضل رجيم لخسارة الوزن في رمضان بسرعة.

