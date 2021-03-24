هل تؤدي لقاحات كورونا إلى استجابات تحسسية شديدة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن لقاحات كورونا قد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى استجابات تحسسية شديدة.

وأوضح المركز الألماني أن هذا الخطر يزداد بصفة خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه الأشعة السينية أو تجاه بعض المواد الفعالة في الأدوية مثل بولي إيثيلين جلايكول والبولي سوربات وأكسيد الإيثيلين.



وتتمثل أكثر أشكال الاستجابات التحسسية خطورة فيما يعرف بـ"صدمة الحساسية"، والتي تشكل خطرا على الحياة؛ حيث تشمل أعراضها ضيق التنفس، إلى جانب الاستجابات التحسسية الأخرى كالطفح الجلدي والحكة واحتقان الحلق.

لذا يتعين على مرضى الحساسية إبلاغ الطبيب قبل تلقي تطعيم كورونا، لا سيما بلقاحات (mRNA) الجديدة.

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