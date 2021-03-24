صحة ورشاقة

هل تؤدي لقاحات كورونا إلى استجابات تحسسية شديدة؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن لقاحات قد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى استجابات تحسسية شديدة.

وأوضح المركز الألماني أن هذا الخطر يزداد بصفة خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه الأشعة السينية أو تجاه بعض المواد الفعالة في الأدوية مثل بولي إيثيلين جلايكول والبولي سوربات وأكسيد الإيثيلين.

وتتمثل أكثر أشكال الاستجابات التحسسية خطورة فيما يعرف بـ"صدمة الحساسية"، والتي تشكل خطرا على الحياة؛ حيث تشمل أعراضها ضيق التنفس، إلى جانب الاستجابات التحسسية الأخرى كالطفح الجلدي والحكة واحتقان الحلق.

لذا يتعين على مرضى الحساسية إبلاغ الطبيب قبل تلقي تطعيم كورونا، لا سيما بلقاحات (mRNA) الجديدة.

.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا