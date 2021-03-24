شكرا لقرائتكم في اليمن.. انزعج من صوت الأذان فقتل المؤذن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بسبب انزعاجه من صوت الأذان، أقدم شاب يمني في محافظة تعز، على قتل جاره المؤذن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن في حي "الضربة" وسط مدينة تعز بخنجر يمني معروف محليًا باسم "الجنبية"، عقب صلاة الفجر، بعدما أزعجه الصوت.

وأضافت المعلومات بأن الجاني ألقى حجارة على رأس المؤذن البالغ من العمر 80 عاماً، ما تسبب في وفاته على الفور.

سحب ساطوراً على الشرطة

بدوره، كشف نائب مدير قسم شرطة الجديري في محافظة تعز، النقيب مختار اليوسفي، أن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ"ساطور"، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته.

إلى ذلك، أكدت الشرطة اعتقال القاتل ونقله إلى أحد مشافي المدينة.