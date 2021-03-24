شكرا لقرائتكم بصورة مؤثرة.. هكذا عبرت ابنة أميركي سقط بمجزرة كولورادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تغريدة مؤثرة مرفقة بصورة، عبرت إريكا ماهوني ابنة أحد ضحايا مجزرة كولورادو عن حزنها العميق على فقدان والدها الذي قتل في حادث إطلاق النار في ولاية كولورادو الأميركية وأودى كذلك بحياة تسعة أشخاص آخرين.

وكتبت معلقة على صورة تظهرها إلى جانب والدها في حفل زفافها: "أشعر بالحزن بإعلان مقتل والدي، بطلي، كيفين ماهوني في حادث إطلاق نار كينغ سوبرز في مسقط رأسي، في بولدر كولورادو."

كما أضافت :"والدي يمثل كل الحب. أنا ممتنة للغاية لأنه استطاع أن يرافقني في حفل زفافي الصيف الماضي".

وتابعت "أنا الآن حامل، سأكون قوية من أجل حفيدته"، معبرةً عن شكرها لشرطة بولدر لوقوفها معها خلال هذه المأساة، خاتمةً تغريدتها بعبارة "سأحبك إلى الأبد، أنت دائماً معي".

دوافع الجريمة لا تزال غامضة

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت أمس الثلاثاء أن شابا في الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

كما ذكرت أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينج سوبرز في المدينة الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

منفذ الهجوم كان معروفاً للأمن

فيما كشفت معلومات جديدة أن الشاب السوري منفذ الهجوم كان معروفا سابقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما تبين بأنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

بايدن يؤيد حظر الأسلحة الهجومية

إلى ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الكونغرس إلى اتخاذ قرار بشأن الأسلحة النارية بعد حادث كولورادو، معرباً عن تأييده لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال من البيت الأبيض "لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل ولحثّ زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك"، مؤكدا "علينا أيضا حظر الأسلحة الهجومية".