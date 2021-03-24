شكرا لقرائتكم بشرى سارة.. لقاح شهير آمن للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بناء على بيانات أولية، قالت شركة سينوفاك الصينية إن لقاحها لفيروس كورونا آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا.

إلى ذلك، قدمت الشركة البيانات إلى منظمي الأدوية الصينيين.

وأعطى مسؤولون صحيون أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.

ووافقت الصين على استخدامه للبالغين، لكنه لم يعط للأطفال بعد لأن أجهزتهم المناعية قد تستجيب بشكل مختلف للقاح.

حمى شديدة

من جهته، قال جانغ تسنغ، المدير الطبي في سينوفاك، في مؤتمر صحفي إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 شخصًا أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية.

لكن اثنين من المتلقين أصيبا بحمى شديدة، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات.

فيما بقية الأشخاص الذين شملتهم التجربة عانوا من أعراض خفيفة. وفق تسنغ.