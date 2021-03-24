شكرا لقرائتكم احذروا البيرغر.. قد يزيد خطر الإصابة بالخرف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن تناول اللحوم المصنعة، والبيرغر، قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت نتائج الدراسة، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن أكل شريحة واحدة يوميا من اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالخرف، بنسبة 44%.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا 25 غراما يوميا من اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 44%.

فيما أن الذين استهلكوا 50 غراما يوميا من اللحوم غير المصنعة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 20%.

إلى ذلك، اكتشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز، العلاقة المحتملة بين تناول اللحوم والإصابة بالخرف بعد فحص بيانات 500 ألف شخص.

بدورها، أوضحت البروفيسورة جانيت كيد التي أشرفت على الدراسة: "أي شيء يمكننا القيام به لاستكشاف عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالخرف قد يساعدنا في تقليل معدلات هذه الحالة المنهكة". وتختمت موضحة أن "هذا التحليل هو الخطوة الأولى نحو فهم ما إذا كان ما نأكله يمكن أن يؤثر في ظهور هذا الخطر".