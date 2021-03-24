شكرا لقرائتكم بعبارة نابية.. كمامة لافروف تشعل زوبعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جذب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأضواء الاثنين، إذ ظهر أمام عدسات الكاميرات خلال زيارة إلى الصين، واضعاً كمامة عليها عبارة ساخرة من تدابير الحجر المنزلي المتخذة خلال الجائحة.

كما أظهرت لقطات نشرتها وزارة الخارجية الروسية عبر تويتر وتيك توك لافروف واضعاً كمامة سوداء عليها عبارة نابية عن الحجر الصحي، على هامش زيارة له إلى مدينة غويلين الصينية، ما أشعل زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي، كان لافروف يضع كمامة طبية تقليدية، وفق صور نشرتها الخارجية الروسية.

من جهتها، ذكرت وكالة ريا نوفوستي" الروسية أن لافروف حصل على الكمامة مع العبارة الساخرة من صحافيين كانوا يرافقونه لمناسبة عيد ميلاده.

إلى ذلك أوضحت أن الكمامة "تعبّر بطريقة ساخرة عن رد الفعل في العالم أجمع إزاء تدابير الحجر المفروضة بسبب الجائحة".